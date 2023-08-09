Вряд ли ВСУ освободят Донецк и Луганск во время этого контрнаступления, говорит мольфар и таролог Макс Гордеев. Однако отмечает, что из многих других городов наши защитники выбьют российских оккупантов.

Гордеев говорит, при раскладе выпадает очень положительные карты на эту ситуацию в целом.

— Очень много городов будет освобождено… Мне нравится, что люди начали реально реагировать на эти аспекты, начали в тех городах понемногу понимать, что все же Украина хорошо, а не РФ, — отметил мольфар.

Добавляет, несмотря на определенное просветление, еще в течение девяти месяцев в Донецке и Луганске будет происходить эта история, которая есть сейчас.

Ранее Гордеев также говорил, когда Украина вступит в НАТО. По словам таролога, это произойдет 100%, но не во время войны. Также есть ряд условий, которые мы должны выполнить.