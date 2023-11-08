Українці, які навчаються в університетах, можуть розслабитися. Мольфар Макс Гордєєв в ефірі Ранку у великому місті розповів, чи будуть мобілізувати студентів.

Мольфар розповів про мобілізацію студентів

Так, карти показали, що чоловікам, які зараз навчаються, не доведеться захищати країну зі зброєю.

– Я бачу в цьому питанні чоловіків, а не дітей. Під дітьми я маю на увазі студентів. Такого закону не буде – дуже багато моментів стосовно студентів будуть захищати, – зазначив мольфар.

Гордєєв наголосив, що студентів не забиратимуть на війну – карти показали, що чутки про мобілізацію є не більш ніж пропагандою.

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– Заспокойтеся, студенти, вчіться собі спокійно – ніхто вас чіпати не буде, – вважає мольфар.

Раніше карти показали, чи кине РПЦ парафіян на фронт. Гордєєв вважає, що це можливо, якщо Путін дасть вказівку. Тим паче, на думку мольфара, що російські священники вже готують людей до цього, проводячи бесіди і показуючи карти.