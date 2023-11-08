Украинцы, которые учатся в университетах, могут расслабиться. Мольфар Макс Гордеев в эфире Утра в большом городе рассказал, будут ли мобилизировать студентов.

Мольфар рассказал о мобилизации студентов

Так, карты показали, что мужчинам, которые сейчас учатся, не придется защищать страну с оружием.

— Я вижу в этом вопросе мужчин, а не детей. Под детьми я имею в виду студентов. Такого закона не будет — очень много моментов касаемо студентов будут защищать, — отметил мольфар.

Гордеев отметил, что студентов не будут забирать на войну — карты показали, что слухи о мобилизацию являются не более чем пропагандой.

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— Успокойтесь, студенты, учитесь себе спокойно — никто вас трогать не будет, — считает мольфар.

Ранее карты показали, бросит ли РПЦ прихожан на фронт. Гордеев считает, что это возможно, если Путин даст указание. Тем более, что по мнению мольфара, российские священники уже подготавливают людей к этом, проводя беседы и показывая карты. Карты показали, что там все поклоняется Сатане.