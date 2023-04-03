40 днів після смерті людини – дуже важливий період, адже саме за цей час душа покійного прощається з рідними та відходить в інший світ.

Поминальні дні дуже важливі в нашій культурі, тому вони мають багато правил і заборон, яких повинна дотримуватися уся родина покійного.

Що не можна робити до 40 днів після смерті людини, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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40 днів після смерті: чого не можна робити?

Відомо, що остаточно душа покійного покидає земний світ через 40 днів після смерті. Тому цей період дуже особливий і важливий.

У народі є свої традиції та заборони на цей період:

рідним померлого забороняють протягом 40 днів стригти волосся або голити його, адже це прояв неповаги до покійної людини;

не прати та не роздавати речі покійного;

не можна їсти насіння, адже таким чином можна “заплювати” пам’ять про померлого;

за деякими повірʼями, протягом 40 днів не можна прибирати в оселі та залишатися в темряві;

не варто мити підлогу;

також протягом 40 днів не можна відкривати дзеркала у квартирі. Варто нагадати, що в Україні є традиція закривати дзеркала в оселі, де померла людина. Це роблять, аби душа покійного не потрапила в їхню пастку;

в оселі, де померла людина. Це роблять, аби душа покійного не потрапила в їхню пастку; після смерті людини не можна вмикати телевізор чи радіо;

не можна проводити гучних заходів (гуляти весілля, дні народження, хрестини тощо);

не варто виносити сміття щонайменше 10 днів після смерті. Існує повір’я, що душа покійного перебуває цей час в оселі, щоб не налякати її, з прибиранням краще почекати.

На жаль, родичам покійника не можна довго та голосно плакати. За старими забобонами, душа померлого дуже страждає від сліз, що проливаються за нею. Померлий не зможе спокійно відійти в інший світ.

Сльози будуть тримати його поруч із родиною. Тому до 40 днів потрібна спробувати “відпустити людину”, аби вона спочивала в іншому світі.

Що потрібно робити на 40 днів?

Через 40 днів після смерті душа померлого назавжди віддаляється у вічність і вже не цікавиться земним життям.

Віряни вважають, що Божий суд триває у період з 9-го до 40-го дня після смерті. Це важкий період для душі, тому рідні померлого повинно її дуже підтримувати.

Через 9 днів після смерті душа потрапляє до пекла, де має покаятись у гріхах людських та побачити, як мучаться грішники.

Саме тому в народі заведено робити поминальний обід, згадувати померлого та молитися за його душу. Адже саме на 40 день на небесах вирішується доля душі – потрапить вона до раю чи до пекла.

Тому в період між 9-м та 40-м днями церква радить рідним померлого щодня молитися.

Крім того, після поминального обіду на 40-й день сімʼя та друзі померлого мають “відпустити” людину та остаточно прийняти факт смерті, аби душа змогла спокійно спочивати.