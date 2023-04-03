40 дней после смерти человека — очень важный период, ведь именно за это время душа покойного прощается с родными и отходит в мир иной.

Поминальные дни очень важны в нашей культуре, поэтому имеют много правил и запретов, которых должна придерживаться вся семья покойного.

Что нельзя делать до 40 дней после смерти человека, читайте в материале Фактов ICTV.

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40 дней после смерти: чего нельзя делать?

Известно, что окончательно душа покойного покидает земной мир через 40 дней после смерти. Поэтому этот период очень особенный и важный.

В народе есть свои традиции и запреты на этот период:

родным умершего запрещают в течение 40 дней стричь волосы или брить их, ведь это проявление неуважения к покойному человеку;

не стирать и не раздавать вещи покойного;

нельзя есть семечки, ведь таким образом можно” заплевать” память об умершем;

по некоторым поверьям, в течение 40 дней нельзя убирать в доме и оставаться в темноте;

не стоит мыть пол;

также в течение 40 дней нельзя открывать зеркала в квартире. Стоит напомнить, что в Украине существует традиция закрывать зеркала в доме, где умер человек. Это делают, чтобы душа покойного не попала в их ловушку;

после смерти человека нельзя включать телевизор или радио ;

в доме, где умер человек. Это делают, чтобы душа покойного не попала в их ловушку; после смерти человека нельзя ; нельзя проводить громких мероприятий (гулять свадьбы, дни рождения, крестины и т. д.);

не стоит выносить мусор по меньшей мере 10 дней после смерти. Существует поверье, что душа покойного пребывает это время в квартире, чтобы не напугать ее, с уборкой лучше подождать.

К сожалению, родственникам покойника нельзя долго и громко плакать. По старым поверьям, душа умершего очень страдает от слез, проливаемых за ней. Умерший не сможет спокойно отойти в мир иной.

Слезы будут держать его рядом с семьей. Поэтому до 40 дней нужна попытаться “отпустить человека”, чтобы он покоился в другом мире.

Что нужно делать на 40 дней?

Через 40 дней после смерти душа умершего навсегда удаляется в вечность и уже не интересуется земной жизнью.

Верующие считают, что Божий Суд продолжается в период с 9-го до 40-го дня после смерти. Это тяжелый период для души, поэтому родные умершего должно ее очень поддерживать.

Через 9 дней после смерти, душа попадает в ад, где должна покаяться в грехах человеческих и увидеть, как мучаются грешники.

Именно поэтому в народе принято делать поминальный обед, вспоминать умершего и молиться за его душу. Ведь именно на 40 день на небесах решается судьба души — попадет она в рай или в ад.

Поэтому в период между 9-м и 40-м днями церковь советует родным умершего ежедневно молиться.

Кроме того, после поминального обеда на 40-й день семья и друзья умершего должны “отпустить” человека и окончательно принять факт смерти, чтобы душа смогла спокойно почивать.