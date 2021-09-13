Министерство иностранных дел опубликовало список 10 самых популярных стран, которые интересовали пользователей интерактивной карты МИД чаще всего.

Украинцы интересовались правилами въезда в следующие страны и государства:

Польша Италия Испания Турция Греция Германия Чехия Франция Португалия Кипр

Статистику создали на основе данных платформы о путешествия Tripadvisor, которая отображает актуальную информацию о правилах путешествий по всему миру в период пандемии.

Сервис популярен благодаря своей актуальности — вся информация регулярно обновляется и находится в одном месте. В одних странах достаточно предоставить негативный результат теста на Covid-19, а в других — пройти карантин.

И хотя Египет не попал в рейтинг, даже в условиях пандемии он пользуется огромной популярностью среди украинцев. Ранее МИД сообщило, что в стране пирамид для украинцев открыли украиноязычную горячую линию, где можно получить консультацию относительно своего отдыха.

За комфорт переживать не стоит — с 1 ноября минимальная цена за проживание в 5-звездочном отеле составит $40 за человека, в 4-звездочном от $28. На эти меры власти Египта пошли из-за конкуренции между отелями, которые снижают цены в ущерб комфорту посетителей. Правительство разрабатывает серию программ, направленных на восстановление туристического сектора.