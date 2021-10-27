Отдых в Карпатах зимой 2021 — топ-10 мест

Карпаты — популярное направление для отдыха в Украине зимой. Туризм там развился до вполне приличного уровня. Поэтому их курорты регулярно выбирают не только украинцы, но и иностранцы.

Факты ICTV расскажут, где можно отдохнуть в Карпатах.

ТОП-10 МЕСТ ДЛЯ ОТДЫХА В КАРПАТАХ ЗИМОЙ 2021

Экокурорт Хутор Тихий в селе Сергии

Соединиться с природой, насладиться тишиной, оздоровиться и перезагрузиться — именно это по максимуму даст вам отдых на экокурорте Хутор Тихий.

Здесь вас накормят натуральными фермерскими продуктами, а жить будете в привлекательных коттеджах, которые называют шале.

С развлечений есть конюшня, спортивный тир, бассейн и джип-туры. А также можно изрядно оздоровиться и порелаксировать в гуцульской бане. Еще здесь есть “лестница здоровья” и кофейный пилинг.

Цены: 1 000-3 200 грн за шале

Как доехать: поездом нужно доехать до г. Черновцы, на автостанции №1 (ул. Главная, 219) пересесть на автобус и двигаться в пгт Путила, дальше до курорта нужно добираться на такси или трансфером. Также администрация заведения сообщает, что трансфер можно заказать с железнодорожных вокзалов Черновцов или Ивано-Франковска.

Отель История в селе Поляница

Если вы фанат истории Украины, то вам однозначно стоит посетить это место. Отель расположен в 3 км от курорта Буковель.

Главная его изюминка — 10 номеров, дизайн каждого из которых отображает определенный период истории Украины. Также у вас будет доступ к библиотеке. Еще в стоимость входят завтраки.

За дополнительную плату вы сможете приобщиться к обучению в группах по истории Украины, нашей культуре и обычаях. Также есть паркинг, бассейн, баня и услуги няни.

Цены: от 1 300 грн за номер

Как доехать: поездом едем в Ивано-Франковск, сразу от вокзала в село Поляница почти каждый час ездят автобусы.

Отель Янтры в Драгобрате

Стилистика отеля несколько напоминает Киевскую Русь. В некоторых номерах даже стоят огромные пеньки и деревянные скамьи. Но несмотря на все, современный мир туда пробивается, поэтому ванная и туалет с минимальными вкраплениями таких элементов.

Отель находится в 20 метрах от горнолыжных подъемников курорта Драгобрат. На территории есть ресторан и паркинг.

Цены: от 200 грн за номер

Как доехать: поездом до Ивано-Франковска, от автостанции (ул. Мира, 25) нужно будет ехать автобусом до поселка Ясиня, потом придется заказать трансфер до Драгобрата.

Бутик-отель Поэзия путешествий в Сходнице

Еще один отель, где номера оформили под определенный стиль. Здесь дизайнеры отразили особенности всего мира.

В отеле предлагают трехразовое или пятиразовое питание. Есть развлечения для детей, различные мастер-классы и вечера поэзии. Также есть спа, массаж и чан с минеральными водами.

Цены: от 1 600 грн за номер

Как доехать: поездом до Львова, от вокзала едем автобусом Львов-Трускавец в Сходницу.

Экокурорт Изки

Изки являются идеальным местом для отдыха и оздоровления. Кроме комфортного проживания, на территории курорта нам предлагают насладиться процедурами в бане и искупаться в чане с содержанием глицерина в минеральной воде.

Отели не имеют какой-то интересной изюминки, но достаточно удобные. С развлечений здесь предлагают: велотуры, экскурсии, йогу, занятия в тренажерных залах, катание на лошадях, квадроциклах. Также вы можете попробовать себя в мыловарении, сыроварении, гончарстве.

Цены: от 820 грн за номер

Как доехать: поездом до станции Воловец, а дальше от вокзала автобусом, который едет до Межгорья через Изки.

Отель KLEN в Микуличине

Этот экоотель является прекрасным местом для семейного отдыха. Здесь есть развлечения, которые будут по душе взрослым и детям. Здание расположено у реки Прут. Есть детская площадка и парковка.

Отель расположен недалеко от горнолыжного курорта Буковель. Вы можете позавтракать, пообедать и поужинать в ресторане, где вас накормят блюдами из экологических продуктов.

Цены: от 1 300 грн за номер

Как доехать: поездом до Яремче, далее от вокзала автобусом до села Микуличин.

Отель Славянка в Славском

Отдых в Славском тоже популярный среди украинцев. Отель Славянка расположен рядом с рекой Славка.

На его территории есть парковка, ресторан, бассейн, баня, бильярд и детская площадка. Еще из развлечений: катание на горных велосипедах, рыбалка и экскурсии по Карпатам.

Цены: от 1 320 грн за номер

Как доехать: поездом Киев-Ужгород, который проезжает станцию Славское, дальше от вокзала до отеля можно добраться на такси.

Коттедж Дикий сруб в Ворохте

Если собираетесь отдыхать большой компанией, то неплохим вариантом для вас может стать аренда коттеджа Дикий сруб в Ворохте.

На территории есть сауна и паркинг. Также за дополнительную плату можно заказать экскурсию в горы, джипинг, катание на квадроциклах и лошадях.

Цены: от 2 000 грн за коттедж

Как доехать: поездом до Ворохты, а дальше на такси к коттеджу.

Коттеджный комплекс Карпаты Мигово

Комплекс расположен на территории горнолыжного курорта Мигово. Здесь есть паркинг, ресторан, баня, хамам, бассейн, детская площадка.

Цены: от 1 100 грн за номер

Как доехать: поездом в Черновцы, на автостанции №1 (ул. Главная, 219) пересесть на автобус и ехать в село Мигово.

Усадьба Данило в Яблунице

Дом на шесть комнат является очень аутентичным и навевает воспоминания о детских гостеваньях у бабушки. Здесь возможна аренда номеров или всей усадьбы.

Есть все удобства. Правда, развлечения вам нужно будет находить самостоятельно. Однако рядом есть горнолыжный курорт. Если вас интересует спокойный отдых, то это именно ваш вариант.

Цены: от 300 грн за номер

Как доехать: поездом до Ивано-Франковска, потом от вокзала автобусом до села Яблуница.