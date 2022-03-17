Пасху 2022 года христиане восточного обряда будут праздновать 24 апреля. Христиане западного обряда встретят ее на неделю раньше – 17 апреля.

Светлое Христово Воскресение – самый уважаемый христианский праздник, который отмечают в честь победы над смертью Иисусом Христом. Праздник переходной и не имеет постоянной точной даты празднования.

Это связано с тем, что по церковному уставу день рассчитывают на основании солнечного и лунного календарей.

Также учитываются отдельные требования: праздник должен приходиться на воскресенье, отмечаться после иудейской Пасхи и после первого полнолуния.

Перед Пасхой принято соблюдать строгий Великий пост в течение 40 дней. В 2022 году он с 7 марта по 23 апреля.