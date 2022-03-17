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Когда будут праздновать Пасху в 2022 году

17 марта 2022, 07:05
Оксана Доротюк
Когда будут праздновать Пасху в 2022 году
Источник: Pixabay

Пасху 2022 года христиане восточного обряда будут праздновать 24 апреля. Христиане западного обряда встретят ее на неделю раньше – 17 апреля.

Светлое Христово Воскресение – самый уважаемый христианский праздник, который отмечают в честь победы над смертью Иисусом Христом. Праздник переходной и не имеет постоянной точной даты празднования.

Это связано с тем, что по церковному уставу день рассчитывают на основании солнечного и лунного календарей.

Также учитываются отдельные требования: праздник должен приходиться на воскресенье, отмечаться после иудейской Пасхи и после первого полнолуния.

Перед Пасхой принято соблюдать строгий Великий пост в течение 40 дней. В 2022 году он с 7 марта по 23 апреля.

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Теги
Пасха , Праздник
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