В Украине монету номиналом в 2 копейки продают за тысячи гривен. Это немагнитная монета 2011 года.

На аукционе Violity активно растут ставки на эту монету.

2 копейки, как видно по фото, имеют необычный дефект. Ее чеканили на заготовке для монеты номиналом 10 копеек, из-за чего гурт немного “съехал”.

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— 2 копейки 2011 год, алюминиевая бронза, на заготовке для монеты 10 копеек. Вес 1.7 гр, диаметр 16.8 мм, — так описал монету владелец лота.

В Украине 2 копейки можно продать за 6 тыс. грн: как выглядит монета / 3 images

Нумизматы поднимают цену и готовы отдать за лот немало денег. Сейчас сумма, которую готовы заплатить за такую монету, составляет уже 6 тысяч гривень.

Фото: Violity