Спасатели ГСЧС определили пляжи в Одессе, где люди смогут купаться и отдыхать.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

По его словам, спасатели проведут проверку пляжей на наличие российских мин и уже после позволят людям посещать такие места отдыха.

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– ГСЧС определило участки, где можно будет безопасно купаться в море. Но в большинстве мест Одессы сегодня это опасно, — подчеркнул Денис Монастырский.

Ранее спикер Одесской ОВА Сергей Братчук назвал особой циничностью то, что одесситы водят детей отдыхать на заминированные пляжи, рискуя тем самым и своим, и их жизнью и здоровьем.

Также и киевские пляжи проверяют на наличие взрывоопасных предметов.