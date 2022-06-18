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Отдых

В Одессе частично откроют пляжи для купания

18 июня 2022, 17:14
Марта Бондаренко редактор ленты
В Одессе частично откроют пляжи для купания

Спасатели ГСЧС определили пляжи в Одессе, где люди смогут купаться и отдыхать.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

По его словам, спасатели проведут проверку пляжей на наличие российских мин и уже после позволят людям посещать такие места отдыха.

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– ГСЧС определило участки, где можно будет безопасно купаться в море. Но в большинстве мест Одессы сегодня это опасно, — подчеркнул Денис Монастырский.

Ранее спикер Одесской ОВА Сергей Братчук назвал особой циничностью то, что одесситы водят детей отдыхать на заминированные пляжи, рискуя тем самым и своим, и их жизнью и здоровьем.

Также и киевские пляжи проверяют на наличие взрывоопасных предметов.

Теги
Війна в Україні Одесса одеський пляж Пляжний сезон Черное море
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