Рятувальники ДСНС визначили пляжі в Одесі, де люди зможуть купатися і відпочивати.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

За його словами, рятувальники проведуть перевірку пляжів на наявність російських мін і вже після дозволять людям відвідувати такі місця відпочинку.

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– ДСНС визначило ділянки, де можна буде безпечно купатися в морі. Але в більшості місць Одеси на сьогодні це небезпечно, – наголосив Денис Монастирський.

Раніше речник Одеської ОВА Сергій Братчук назвав особливою цинічністю те, що одесити водять своїх дітей відпочивати на заміновані пляжі, ризикуючи своїм, і їхнім життям.

Також повідомлялося, що і київські пляжі перевіряють на наявність вибухонебезпечних предметів.