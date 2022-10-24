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Вслед за Ван Гогом: эко-активисты облили картофельным пюре картину Клода Моне

24 октября 2022, 09:56
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Вслед за Ван Гогом: эко-активисты облили картофельным пюре картину Клода Моне

Эко-активисты Letzte Generation (Последнее поколение) облили картофельным пюре дорогостоящий шедевр Клода Моне из серии Стога. Инцидент произошел во дворце Барберини в Потсдаме (Германия).

После этого молодые люди приклеили себя к стене и обратились к посетителям музея, толкнув речь о климатической катастрофе, отметив, что эта картина ничего не будет стоить, если нам придется воевать за еду.

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— Если для того, чтобы общество вспомнило, что курс на добычу ископаемого топлива убивает всех нас, нужна картина — с брошенным пюре или томатным супом, тогда вы получите от нас пюре на картине! — добавили в Twitter Letzte Generation.

Пострадала ли картина — неизвестно, поскольку она могла быть защищена стеклом.

Отметим, это уже вторая подобная акция эко-активистов в октябре. 14 числа молодые люди из организации Just Stop Oil пытались повредить картину Ван Гога Подсолнухи, вылив на нее томатный суп в Национальной галерее Лондона.

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