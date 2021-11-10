Супермодель, диетолог и мать техногения Илона Маска приехала в Киев и дала интервью.

В разговоре с директором по коммуникациям издательства Vivat Галиной Падалко, Мэй Маск ответила на самые популярные вопросы украинских поклонников.

— Намерены ли вы написать художественную книгу? Если да, о чем она будет и кто будет главным героем?

– Писатели очень талантливы, у них яркое воображение. А я ученая, поэтому не имею такого таланта. Но если бы это была нехудожественная литература… Вы знаете, в каждой главе моей книги люди хотят получить как можно больше подробностей о моей жизни, приключениях, поэтому я не тороплюсь.

У меня также есть отличные фотографии. И, конечно, у меня есть удивительные истории для каждой из них, которые я хочу рассказать. О семье, здоровье, ведь я диетолог и хочу, чтобы люди об этом узнали больше. А еще есть глава, посвященная успеху и познанию. Мне нравится, когда женщины ведут бизнес. И я не хочу говорить о мужчинах, хотя они тоже поддерживают женщин. Но женщины должны иметь голос.

– Женщины должны быть в центре внимания, соглашусь с вами. То есть, следующая книга будет публицистической?

– Да.

– Какие книги вы читали своим детям, когда они были маленькими?

– Ну, моим детям сейчас 50, 49 и 47 лет, так что я не могу вспомнить, что я им читала. Я уже не молода и все чего хочу — это отдохнуть хотя бы несколько часов.

Но если бы я переехала в Лос-Анджелес, чтобы побыть с моими внуками, то читала бы все что угодно о динозаврах своему внуку, и все о принцессе своей внучке. Но им уже по 8 лет, и они читают, что хотят.

– Что должны почувствовать читатели, прежде чем начать читать ваши книги? О каких проблемах они задумаются?

– Женщины и мужчины очень удивлены многими темами в моей книге. Я никогда не думала, что у меня есть уникальная история. Впрочем, литературные агентства очень хотели, чтобы я написала книгу, после того как увидели несколько моих интервью. Впрочем, когда я написала ее, то получила комментарии, что моя история вдохновляет людей, побуждает их делать лучший выбор и менять свою жизнь. Я счастлива, если это так.

– Все ли вошло в финальную версию книги? Я знаю, что вы не хотели публиковать часть о домашнем насилии, но на этом настояли ваши дети.

– Когда я поделилась с детьми, что пишу книгу, они посоветовали мне рассказать о своей борьбе. Я ответила, что не хочу говорить об их отце. Но они убедили, что он хуже, чем мир может себе представить. Я написала об этой части своей жизни немало, и когда прочла редактору, думала, что она ее уберет.

Однако она этого не сделала. Я слышала немало историй хуже моей. Так что не думала, что именно моя уникальная. Но я убеждена, что женщины должны знать, что они могут уйти из токсичных отношений, не нужно обижаться и каждый день плакать. Да, уйти – это тяжело. Но не нужно делать вид, что все хорошо, если это не так.

– Ваши слова являются важными и для женщин в Украине.

– Да, я слышала от украинок, что им нужно было это услышать.

— Кто бы сыграл Мэй Маск, если бы это был фильм по сценарию вашей книги? И какой саундтрек вы бы выбрали?

— Что касается саундтрека, первое, что я сказала сама себе, когда мы развелись, было: Я выжила, и я каждый раз повторяла это себе.

— Были ли книги, которые изменили вашу жизнь?

– Да, когда мы были замужем и несчастливы, я читала романы о любви. Теперь моя дочь снимает романтические фильмы. Иногда нам стоит пожить в другом мире, побыть в другой шкуре, чтобы понять, что происходит. Сейчас я бы сказала себе: Жизнь продолжается. Это звучит отлично в 73 года.

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Стоит заметить, что Мэй Маск подписала 10 экземпляров книги-бестселлера Женщина, у которой есть план: правила счастливой жизни. Издательство Vivat передаст их украинским социально ответственным компаниям для продажи на аукционах.

Все средства будут переданы фонду La Strada для борьбы с домашним насилием. Это довольно символично, поскольку в своей книге Мэй откровенно рассказывает о личном опыте жизни с мужем-объюзером.