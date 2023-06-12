Названы самые главные ошибки при выборе чемоданов для путешествий — воры активно этим пользуются. Туристический блогер и эксперт из путешествий Сара Адекола дала полезные советы тем, кто не хочет остаться без вещей на отдыхе.

В TikTok Сара заявила, что злоумышленники могут взломать чемодан с молнией и замком с помощью одной только ручки.

Блогер показала, как канцелярией можно проткнуть застежку в виде молнии на чемодане и достать вещи из него, а затем закрыть отверстие с помощью бегунка. Таким образом, жертва даже не догадается, что ее обокрали.

Сара также дала несколько советов для выбора чемодана в путешествия. Первое — выбирайте ручную кладь из твердых материалов. Второе — обратите внимание на модели с колесиками — они намного удобнее и зачастую имеют скрытую молнию, которую не так и просто взломать незаметно.

Блогер также призывает обращать внимание на бренд чемодана — производитель должен давать вечную гарантию, или хотя бы на 5 лет.

Полезный лайфхак для тех, кто переживает за целостность багажа при сдаче в аэропорту — приклейте к чемодану надпись Хрупкий, чтобы сотрудники более осторожно относились к клади.

Даже цвет может сыграть роль, особенно при возврате чемодана. Однако, сама Сара просто подкладывает под обмотку яркую бумажку, а вот саму кладь использует темных тонов.

Ранее авиакомпания Wizz Air раскрыла правила для ручной клади в 2023 году. К примеру, ручную кладь в салон можно взять размерами 40 x 30 x 20 см, и весом в 10 кг. Также на один рейс пассажиры могут зарегистрировать до шести единиц багажа.