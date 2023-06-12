Названо найголовніші помилки при виборі валіз для подорожей – злодії активно цим користуються. Туристична блогерка та експертка з подорожей Сара Адекола дала корисні поради тим, хто не хоче залишитися без речей на відпочинку.

У TikTok Сара заявила, що зловмисники можуть зламати валізу з блискавкою і замком за допомогою однієї тільки ручки.

Блогерка показала, як канцелярією можна проткнути застібку у вигляді блискавки на валізі та дістати речі з неї, а потім закрити отвір за допомогою бігунка. Таким чином, жертва навіть не здогадається, що її обікрали.

Сара також дала кілька порад для вибору валізи в подорожі. Перше – обирайте ручну поклажу з твердих матеріалів. Друге – зверніть увагу на моделі з коліщатками – вони набагато зручніші і часто мають приховану блискавку, яку не так і просто зламати непомітно.

Блогер також закликає звертати увагу на бренд валізи – виробник повинен давати вічну гарантію, або хоча б на 5 років.

Корисний лайфхак для тих, хто переживає за цілісність багажу під час здачі в аеропорту – приклейте до валізи напис Крихкий, щоб співробітники обережніше ставилися до поклажі.

Навіть колір може зіграти роль, особливо при поверненні валізи. Однак, сама Сара просто підкладає під обмотку яскравий папірець, а ось саму поклажу використовує темних тонів.

Раніше авіакомпанія Wizz Air розкрила правила для ручної поклажі у 2023 році. Приміром, ручну поклажу в салон можна взяти розмірами 40 x 30 x 20 см, і вагою в 10 кг. Також на один рейс пасажири можуть зареєструвати до шести одиниць багажу.