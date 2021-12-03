Ирина – молодая женщина, всю жизнь проработавшая в Украине. После ухода на пенсию решила испытать удачу и поискать лучшую судьбу в Америке. Там проработала 10 лет, вышла замуж, но вернулась. Как жила в США украинская эмигрантка и с каким трудностями сталкивалась, узнавали Факты ICTV.

— В отделе кадров моей тогдашней работы сказали, что сколько бы я ни проработала на пенсии – на ее сумму это не повлияет. На тот момент у меня еще были силы на авантюризм. Для того чтобы поехать в Америку – достаточно быть смелым. Можно даже не иметь денег на билет и не знать языка. Но, конечно же, нужно получить американскую визу, — рассказывает женщина.

Ирина брала туристическую – на полгода. И билеты по $700 – в обе стороны в Нью-Йорк.

— Наличие двух билетов вызывает меньше вопросов с американской стороны при получении визы в США. Надо было убедить работников посольства, что у меня и в Украине все в шоколаде: есть недвижимость, мама, взрослый сын, счет в банке – я обязательно вернусь назад, — вспоминает Ирина.

— Работы там у меня не было. По приезде в Нью-Йорк обратилась в русскоговорящие агентства, которых полно в интернете. Мне подобрали семью, в которой нужно было ухаживать за детьми. Английский я немного знала, но впоследствии пошла в школу. Сидела за партой наравне с детьми. С детьми в семье договорилась: я помогаю вам, вы мне. Дело в том, что выучить язык с такой работой невозможно, – отмечает женщина.

Все выходцы из бывшего СССР – русскоязычные, добавляет Ирина.

– Со временем я подружилась со своими коллегами по цеху: такими же нянями, как и я. Узнала, что распространенная работа для женщин в Нью-Йорке — сиделка к старикам, няня для детей. Для мужчин – уход за стариками, которых нужно переворачивать и поднимать. Все семьи средства на жизнь персонала берут на себя, кормят, если нужно – делятся одеждой. Но и пахать надо! Стирать, убирать, готовить, – подчеркивает Ирина.

Ирина получала среднюю зарплату — $100 в день. Она вспоминает, что знала женщину, которая все до копейки высылала детям в Украину.

– Но шестимесячный срок действия туристической визы истекает быстро. Можно ее продлить еще на полгода. Если не было проблем с полицией – то это возможно. Но год – и все. Как правило, путь к американскому гражданству лежит через женитьбу с гражданином США. Я познакомилась с таким. Его родители – эмигранты из Союза. Через три года совместной жизни я стала американкой. В первую очередь это дает легальную работу! Я даже освоила орган в церкви! – делится женщина.

Через грин-карту надо ждать пять лет. Если это фиктивный брак – такая услуга на рынке стоит $25-30 тыс. Но это нелегальное средство получения гражданства в случае выявления карается законом. Соответствующие учреждения следят за такими парами, и с фиктивным мужем или женой придется жить определенное время.

– В Америке для того, чтобы заработать на пенсию, нужно получить 40 баллов. По времени это 10 лет. За год можно заработать всего четыре балла. Любой доход – даже в $350 в месяц – гарантирует эти четыре балла. За 10 лет можно подавать на так называемую социальную пенсию. Минимальная сумма $500-800 – максимальная от $1 тыс., в зависимости от заработка. Таких денег недостаточно, чтобы себя содержать, поэтому можно претендовать на социальное жилье. Это вроде наших “гостинок”, но соседями будут неблагополучные семьи. Также можно брать талоны на питание, – рассказывает Ирина.

Еще существует вариант получения пенсии по браку. То есть, если есть документ, подтверждающий 10-летний брак с гражданином Америки, то с 62-летнего возраста государство платит женщине 30% от суммы пенсии ее мужа. В 66 лет она будет получать 50%. В случае смерти мужа жена получает полную его пенсию.

– Однако в чужой стране, далеко от дома и родных ассимиляция в зрелом возрасте проходит довольно сложно. Муж начал выпивать. Да, пьют они и здесь. В Украине у меня престижная работа, у меня музыкальное образование. В Америке я – эмигрантка. Да и сын переезжать в Америку не захотел. Нашел себя в Украине. Я вернулась.

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