Национальная премия PinchukArtCentre Prize огласила победителей. Главный приз в 370 тыс. грн получила художница и режиссер из Мелитополя Дана Кавелина за работу об утопичной жизни.

Премия PinchukArtCentre Prize создана для украинских художников возрастом до 35 лет — в 2023 году это уже седьмое награждение.

Известно, что на фоне полномасштабного вторжения Кавелина хотела отказаться от творчества.

— Искусство мне показалось избытком мира. Мне казалось, когда нет самого необходимого, этому избытку нет места, — заявила победительница премии.

Ее работа Не може бути такого, щоб нічого не можна було повернути победила в PinchukArtCentre Prize, а также автоматически попала в список номинантов премии Future Generation Art Prize 2023, где главный приз составляет $100 тыс. Также видео Даны покажут на Венецианском биенале с 20 мая.

Работа Кавелиной является частью выставки Обʼєднані в PinchukArtCentre. Над ее созданием с декабря 2021 работало 18 художников номинантов PinchukArtCentre Prize.

Помимо главного приза, были также две специальные премии по 90 тыс. грн, но в этом году наградили троих — Николая Карабиновича, Антона Саенко и Екатерину Лисовенко. Каждый получил по 60 тыс. грн. Лауреаты также получили поддержку центра по созданию инсталляций или предоставлению резиденции. Приз зрительских симпатий завоевал Михаил Алексеенко — он получил награду в 37 тыс. грн.

Артдиректор PinchukArtCentre Бьорн Гельдхоф заявил, что было желание наградить всех участников премии — работы художников поразили международных суддей. Жюри посоветовало включить всех номинантов в список Future Generation Art Prize 2023.

Выставку с работами в PinchukArtCentre можно увидеть до 30 апреля 2023 года.

Напомним, что в июле 2022 года в PinchukArtCentre открыли уникальную выставку. В ней посетители могли увидеть убитых коней времен первой мировой войны, эмансипацию, элементы поп-арта и ужасы российских военных преступлений в Украине.