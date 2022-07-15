Убитые кони времен первой мировой войны, эмансипация, элементы поп-арта и ужасы российских военных преступлений в Украине. Все это соединилось в выставке, которую PinchukArtCentre вместе с Бельгийским музеем современного искусства рискнул открыть прямо в центре Киева прямо во время войны. Речь идет об сразу двух экспозициях.

На нижних этажах произведения 45 украинских и зарубежных художников под названием Когда вера сдвигает горы. На верхней — и мирная жизнь мира, и сокращенная версия нашумевшей выставки о преступлениях России, которую уже видели в Давосе и в штаб-квартире НАТО. Тогда в Швейцарии экспозицию открыли вместе с ОПУ.

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В PinchukArtCentre выставку называют исторической. Организаторы утверждают: это уникальный случай, когда в страну, где идет война, привозят всемирно известные экспонаты. И хотя они имеют страховку, но не от войны, поэтому на такой риск согласилась, конечно, имеют страховку, однако, не от войны. На такой риск согласилось фламандское сообщество.

Представить коллекцию в Киев из Антверпена лично приехал директор Музея современного искусства M KHA Барт Де Бере.

– Иногда решение нужно принимать немедленно. Нас попросили помогать, так что единственный правильный ответ: Как мы это можем сделать? – уверяет Барт.

В экспозиции есть упоминания об идеалах Майдана, за которые Украина продолжает бороться в новой войне.

— Культура – ​​это о выживании. Естественно, война обязана быть выиграна орудием и военными. Но культура и искусство настолько естественны для украинской души, поэтому мы должны быть здесь, и мы должны позволить украинцам думать, видеть что-то, что связано не только с войной, — считает артдиректор PinchukArtCentre Бьорн Гельдхоф.

PinchukArtCentre много работал с конца февраля, рассказывая миру о нашей войне. Удивила мир наша экспозиция фотографий войны в Давосе – ее разместили в бывшем российском доме. Теперь весь мир знает его как Russian War Crime House. Украинцам представляют несколько урезанную экспозицию, ведь наши люди и так знают, что такое война.

– Искусство давно уже вышло за рамки картины в рамке на стене – и это документ коммуникации. Европейцы в шоке, хотя в Киеве сделали легкую версию выставки. Ее видела штаб-квартира НАТО, а в сентябре ее покажут в стенах Европарламента, — заявила руководитель Исследовательской платформы PinchukArtCentre Ксения Малых.

Среди экспонатов также карта военных преступлений, которую обновляют ежемесячно и 8-минутному фильму Алексея Сая.

Картина насчитывает около 6 400 самых страшных работ украинских фотографов, которые смонтированы под звук метронома и под записи переговоров российских солдат с их женами.

Фильм почти невозможно смотреть до конца, но мир должен увидеть, какая дикая, абсолютно безжалостная, абсолютно бессодержательная война продолжается в Украине.

Выставка доступна для посетителей с 17 июля по 9 октября.