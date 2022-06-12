С целью поддержки украинских больниц и военных госпиталей в Украине был создан художественный проект Art For Life.

Для этого объединились Благотворительный фонд SOS Fund UA, Благотворительный Фонд Богдана Ступки и галерея Vakulenko Art Consulting. В рамках проекта 23 июня в 19.00 состоится благотворительный аукцион произведений известных украинских художников.

На предаукционной выставке (16-23 июня) будут представлены работы художников, которые не могут быть в стороне от войны и стремятся помогать, даже временно находясь за границей.

Сейчас смотрят

В частности, на мероприятии можно будет увидеть произведения таки художников — Эда Потапенкова, Владислава Шерешевского, Антона Логова, Николая Журавля, Матвея Вайсберга, Петра Лебединца, Александра Ройтбурда, Михаила Химича, Владимира Падуну, Андрея Сидоренко, Виктора Сидоренко, Виктора Сидоренко, Виктора Сидоренко Ева, Андрея Блудова, Романа Минина, Сергея Патиковского, Дмитрия Дульфана, Игоря Коновалова, APL315, Андрея Гуренко, Леонида Колодницкого, Валерия Ажажа, Марьяна Гончаренко, Юрия Ермоленко, Юрия Вакуленко, Владимира Баляса, Дмитрия , Александра Клименко, Зои Лерман.

Кроме этого, генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский специально для аукциона предоставил уникальный лот – конверт с двумя почтовыми марками Русский военный корабль… все!, погашенный штампами Киев, Ирпень, Севастополь, Крым, Херсон.

Инициатива будет собирать средства для Центрального военного госпиталя и Винницкой городской клинической больницы скорой медицинской помощи, которая принимает и лечит раненых с фронта.

Больница срочно требует средства на закупку аппаратов VAC – терапии и расходных материалов (самое современное достижение медицины в лечении ран различного характера и степени тяжести) и хирургических аппаратов с технологией квантово-молекулярного резонанса (QMR).