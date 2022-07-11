Турист из Великобритании Гарри Шиммин снял видео, как прямо на него сходит лавина. Мужчина находился в Кыргызстане и стал свидетелем обрушения ледника в горах Тянь-Шань.

Природное явление было вечером 8 июля. Помимо Шиммина в группе еще было восемь британцев и один американец, однако Гарри решил отделиться от них, чтобы сфотографироваться. Он достал телефон и начал снимать, очевидно не рассчитывая на то, что лавина достанет до него.

— Пока я фотографировался, услышал позади себя звук глубокого треска льда. Здесь начинается видео. Я был там уже несколько минут, поэтому знал, что рядом со мной есть место для укрытия, — написал Гарри в Instagram.

На видео можно увидеть, что лавина стремительно приближается к туристу и в последний момент он успевает спрятаться за большим камнем. В результате, он был покрыт слоем снега, однако на теле не образовалось ни одной царапины. Отмечает, в какой-то момент подумал, что может умереть.

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