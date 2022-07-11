Турист из Великобритании Гарри Шиммин снял видео, как прямо на него сходит лавина. Мужчина находился в Кыргызстане и стал свидетелем обрушения ледника в горах Тянь-Шань.
Природное явление было вечером 8 июля. Помимо Шиммина в группе еще было восемь британцев и один американец, однако Гарри решил отделиться от них, чтобы сфотографироваться. Он достал телефон и начал снимать, очевидно не рассчитывая на то, что лавина достанет до него.
— Пока я фотографировался, услышал позади себя звук глубокого треска льда. Здесь начинается видео. Я был там уже несколько минут, поэтому знал, что рядом со мной есть место для укрытия, — написал Гарри в Instagram.
На видео можно увидеть, что лавина стремительно приближается к туристу и в последний момент он успевает спрятаться за большим камнем. В результате, он был покрыт слоем снега, однако на теле не образовалось ни одной царапины. Отмечает, в какой-то момент подумал, что может умереть.
— Только позже мы поняли, насколько нам повезло. Если бы мы прошли на пять минут дальше в нашем походе, мы все были бы мертвы. Если внимательно посмотреть на видео, то можно увидеть слабую серую дорожку, вьющуюся по траве — это был путь. Мы пересекли его позже, идя среди массивных ледяных валунов и камней… Что еще хуже, тропа проходит вдоль невысокого хребта, скрывая гору от глаз, поэтому мы бы услышали рев только перед тем, как погаснет свет, — сказал Шиммин.