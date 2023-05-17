Славское — небольшой поселок, который со всех сторон удачно окружен горами, каждая из которых зимой превращается в зону катания. В пределах 100 км от курорта нет вредных производств, поэтому на отдых в Славское стоит приезжать не только зимой для катания, но и в другие сезоны — для экотуризма.

Где лучше остановиться в Славском, что посетить и сколько брать с собой денег на отдых, читайте в материале.

Славское летом

Будет ошибочным представление, что в Славское стоит ехать только зимой. Летняя пора прекрасно подойдет для знакомства с природой курорта. Цены на проживание стихают по сравнению с сезоном катания, а горы неизменны — они прекрасны в любое время года.

— Вас ждет: сбор ягод и грибов, велосипедные и конные прогулки, купание в чанах, бассейнах или горных реках (здесь сливаются реки Славка и Опир), походы в горы Тростян, Высокий Верх, Ильзу и Погар, поездки на квадроциклах, джипинг, боулинг и разнообразные экскурсии, — рассказывает владелица турагентства Анна Третяк.

Также летом на курорте популярен велоспорт. В Славском вы можете арендовать велосипеды или заказать полноценную велосипедную прогулку-экскурсию по разным маршрутам вместе с гидом.

— Если вы любите экстремальный отдых, стоит посетить байк-парк в комплексе Захар Беркут, где построены гоночные трассы для скоростного спуска разного уровня сложности. А на горе Погар обустроена МТВ велотрасса с 24 трамплинами, которая точно не оставит равнодушными экстремалов, — говорит эксперт.

Три места, которые стоит посетить в Славском

Пещера с источником Писаный Колодец на горе Высокий Верх, куда летом можно добраться по канатной дороге. Источник не замерзает даже в морозы, а по легенде, кто выпьет из источника — станет таким же сильным, как сам Довбуш.

Озеро Хащованское раскинулось в 2 км от поселка и окружено горами. На озере есть мостик, который ведет на небольшой островок в центр водоема. Туристов здесь немного, можно ловить рыбу.

Заповедник Тустань – в 58 км от Славского, в селе Урыч. Руины древней крепости Тустань — это национальный памятник археологии, истории и архитектуры.

— Территория историко-культурного заповедника достаточно обширна, а в селе Урыч есть исторический музей. Это место достойно внимания! Доехать можно электричкой или поездом из Ужгорода, выйдя на станции Сколе или Стрый, а оттуда – автобусом до села, — советует Анна Третяк.

Цены на жилье в Славском

Остановиться в Славском есть где. На выбор — отели, дома для семей или компаний, отдельные апартаменты, шале и базы отдыха. Стоимость зависит от предпочтений, условий и желаний клиента. В целом цены на проживание в частном секторе стартуют от 250 грн за ночь. А вот за двухместный номер в отеле придется выложить минимум 810 грн.

Арендовать дом на компанию, например из восьми человек, будет стоить 3 тыс. грн за ночь. Гостям предлагают проживание в двухэтажном коттедже под ключ. А еще в распоряжении — кухня, укомплектованная всей необходимой мебелью и бытовой техникой для самостоятельного приготовления пищи.

— Вы можете выбирать самостоятельно или обратиться к туристическому агенту за советом по подбору жилья, главное условие: чем дальше до заезда, тем больше вариантов. Если речь идет о наиболее популярных и рекомендованных нами отелях, обратите внимание на Жемчужину Карпат, Усадьбу Рокс, 4 Сезона, Альпийский двор, Захар Беркут, — отмечает эксперт.

Где питаться и цены в Славском

Славское — гостеприимный курорт. Возможно, не такой насыщенный заведениями, как Буковель, однако блюда европейской, украинской и, самое главное, местной бойковской кухни — можно попробовать как минимум в 15 заведениях.

Поделить все заведения (цены сравним по тарелке нашего украинского борща) можно на:

инстаграмные по типу Loft Slavsko (борщ 90 грн);

при отелях, ведь практически все отели или некоторые частные усадьбы имеют при себе небольшие ресторанчики (как шале Фильварок, борщ 100 грн);

и отдельные колыбы с бойковской кухней, например, Колыба и рыба (борщ 80 грн).

Цены на еду в Славском приятно удивят — они значительно ниже, чем в Буковеле. Например, борщ будет стоить от 80 грн, деруны — 95 грн, бограч — от 100 грн, узвар — 20 грн.

К тому же можно покупать продукты и самому готовить блюда. В Славском есть супермаркет. Кроме того, по всему курорту можно встретить достаточно много продуктовых магазинов, где всегда можно купить свежие продукты. Цены почти такие же, как в столичных магазинах.

Как доехать до Славска

Преимуществом курорта является удобное транспортное расположение: железнодорожный вокзал находится прямо в поселке, курсируют ужгородские поезда с остановкой в Славском. Плацкарт из Киева стоит от 300 грн, купе – 500-700 грн.

Из Львова есть электричка. Если на собственном авто, то ехать из Львова всего 140 км, из Киева — 650-680 км.