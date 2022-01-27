Планируя свои путешествия, украинцы принимают во внимание советы друзей и родственников. Также действенным инструментом для планирования поездок считают соцсети.

В Государственном агентстве развития туризма провели анализ источников информации, на которые возлагаются современные путешественники, прежде чем запланировать свои поездки.

Так, изначально граждане нашей страны предпочитают советы друзей и родственников, которые проживают в Украине. Далее — социальные сети.

На третьем месте — советы друзей и родственников, проживающих за границей. На четвертом – YouTube-контент о путешествиях, на пятом — выбор без выбора, поскольку это рабочие или бизнес поездки. Закрывают топ-6 — телепрограммы, посвященные путешествиям.

30% опрошенных респондентов, которые выбрали соцсети, предпочитают Facebook. Среди людей 15-24 лет- 31%, 35-44 лет — 84%, 55-64 лет – 87%.

Instagram, как инструментом для планирования путешествий, пользуется прежде всего молодежь. В возрасте 15-25 лет – 84%, 25-34 – 58%, 55-64 — 22%.

Что касается мессенджеров, то Viber чаще используют люди постарше, Telegram – наоборот. Наименее популярными при принятии решений по путешествиям оказались TikTok и Twitter. Однако первый все же используют в вопросах поездок чаще.

Собранные аналитические данные полностью подтверждают: digita-реклама и промо является основным путем для поощрения путешествовать в ту или иную локацию. Об этом говорит председатель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.