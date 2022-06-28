Закарпатье ждет туристов. Часть объектов здесь может их принимать. Но наплыва отдыхающих в области, основной отраслью которой всегда был туризм, не будет из-за войны.

– С первых дней полномасштабной войны на Закарпатье массово уехали беженцы. Они заняли весь номерной фонд, заселили все отели и базы отдыха. В середине мая внутренне перемещенные лица начали возвращаться домой. Напряжение уменьшилось. У нас остались только те, кому возвращаться некуда. А за границу уехать нет возможности. Так что сейчас у нас заведения размещения заняты на треть. Свободных мест много, – говорит Александр Коваль, туризмовед, преподаватель факультета туризма и международных коммуникаций Ужгородского национального университета.

Такой наплыв беженцев повлиял на инфраструктуру комплексов отдыха и гостиниц. Там не отказывали семьям с животными. Теперь некоторые номера надо ремонтировать. Многие украинцы думают, что закарпатские усадьбы, турбазы и гостиницы до сих пор переполнены — мест нет. Потому и меньше запросов на поиск отдыха.

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Как правило, за три летних месяца Закарпатье посещало 1,5 млн туристов. Сколько их будет в этом году – неизвестно. Украинцев и иностранцев здесь привлекали чистый воздух, хрустальная вода, вкусная кухня и приветливые гостеприимные люди. Удивить туристов на Закарпатье есть чем. Здесь чуть ли не в каждом селе есть своя туристическая достопримечательность. Повсюду – уникальные курорты и множество санаториев. В области развивали почти 400 видов разного отдыха – на любой вкус. Летом здесь можно покорять горы, любоваться озерами, дегустировать вино и вкусные и сытные кухни разных народов мира. Искать прохладу в горных реках, плавать в бассейнах – пресных и термальных.

Правда, в этом году предложений для туристов гораздо меньше.

– Термальные бассейны начали работать со средины мая. Они открыты для отдыхающих. Я был на термальных водах в селе Велятино. Директор комплекса мне говорит: Год назад у нас было 500 человек в этот день. А сегодня 50. Визитеры на пресных бассейнах — местные жители. Из дегустационных залов крафтового производства сейчас 50% не работают. Остальные – с ограничениями. К примеру, в дегустационном зале ресторана Гелета от известной Селисской сыроварни в Нижнем Поселке ежедневно кормят бесплатно около 150 переселенцев. И визитеров там просто не могут принять. В городе Перечине сыровар ушел в ВСУ. Жена дома. Но активность сыроводства минимальна. Поэтому визитов на сыроварню нет, – объясняет Александр Коваль.

Классического туризма сейчас на Закарпатье нет, говорят местные эксперты. Потому что украинцы экономят деньги – не знают, что их ждет дальше. Поездки с целью отдыха постепенно восстанавливаются. Но путешествуют сами закарпатцы. И только на уикенд. Туристов из других областей, которые приехали сюда на отдых на несколько дней, пока почти нет.

– С одной стороны, владельцы туристических объектов не давали активную рекламу. Кто-то попробовал и получил немало негативных комментариев. Потому что есть люди, которые сейчас воспринимают туризм как развлечение. И на него не очень тратят деньги. Но это не так. Отдыхать надо, чтобы хоть немного в такое сложное время переключиться. Мы должны поддерживать местных людей, производителей. Помогать экономике. Деньги остаются в Украине. Часть из них идет на ВСУ, – уверяет Александр Коваль.

Закарпатские экскурсоводы готовы работать. Заказы у них если и есть, то частные. А не групповые, организованные. Экскурсии организуют для переселенцев. Алиса Смирна до войны работала с немецкоязычными зарубежными туристами. Теперь переориентировалась. Чтобы выжить, подрабатывает водителем. Первые экскурсии возобновила еще в марте. Они были бесплатными. Теперь организует их дважды в неделю – в субботу и воскресенье. Собирает небольшие группы.

– Это внутренние переселенцы – из Ирпеня, Бучи, Харькова, Одессы, Запорожья, Сум. Это люди, которые не могут вернуться домой. Но желают познакомиться с нашим краем. И это похвально. Они живут в школах и детсадах. Я понимаю, что у этих людей практически нет денег. Поэтому максимально бюджетные экскурсии организую. Чтобы компенсировать расходы на горючее. Туры на один день. Один, максимум два объекта платные. Другие – бесплатные. В общем, такая экскурсия по Закарпатью стоит от 260 грн. Это с входными билетами, экскурсией и транспортом, – говорит Алиса Смирна.

Отдых на Закарпатье безопасен. Здесь есть укрытия. Куда прятаться во время воздушной тревоги, расскажут на месте. Музей Архитектуры и быта в Ужгороде постоянно работал, Ужгородский замок — тоже. Мукачевский замок Паланок был закрыт до июня. Теперь также ждет туристов. В настоящее время можно посетить Колочаву – село музеев, озеро Синевир и водопад Шипот.

– Информационно работа ведется. Всю информацию об активности и событиях туристы могут узнать на сайте Туринформ Закарпатье. Я еженедельно там делаю анонс Уикенд на Закарпатье. И даю, как правило, информацию о 6-8 событиях в разных районах области. Конечно, событий сейчас происходит очень мало. И они в основном направлены на поддержку ВСУ. Это какой-нибудь концерт благотворительный или велозаезд. Фестивалей нет, – рассказывает Александр Коваль.

На Закарпатье разрешили ходить в горы. Совет обороны области отменил запрет на въезд в леса. Но пограничные участки и дальше под запретом. В частности, в горном массиве Мармаросы и на территории Ужанского национального парка. Точный список запрещенных участков туристических маршрутов можно найти на сайте Закарпатской ОВА.

Цены на проживание в Закарпатье не изменились, они остались такими же, как и в прошлом. Переночевать можно за 200 грн с человека в сутки. Комплексный обед стоит не менее 100 грн. Завтраки и ужины потянут еще 400-500 грн. Санатории Закарпатья на проживание и лечение дают 30% скидки. Раньше такого не было. Людей там тоже не хватает.

Добраться до Закарпатья удобно поездом — рейсов достаточно. Или машиной. Хотя нужно учесть, что горючее подорожало вдвое.

На Закарпатье в летние дни можно послушать тишину, погулять под вековыми елями в Карпатах, посетить винные подвалы, средневековые замки и старинные деревянные церкви. Самая романтичная летняя аттракция – лавандовая гора. В городе Перечин, на 10 га горных склонов, растет и пленяет взгляды душистая лаванда. Такой красоты среди Карпат не увидите больше нигде. Это место назвали закарпатским провансом. Цветет лаванда среди гор еще до середины июля. Вход сюда, как и в прошлом году, 100 грн. 10% из заработанного владельцы отдают на нужды армии.

На Закарпатье туристам есть чем заняться и на что посмотреть. Есть целебные термальные источники и минеральные воды. И уникальный местный колорит. А главное – среди лесов гости Закарпатья могут найти покой, которого нет больше нигде.