Чем ближе новый год 2022, тем больше появляется вопросов, как его праздновать. Для начала следует разобраться, что означает символ 2022 года.

Тигр – символ энергии, силы и одновременно нежности и покоя. Лучшим подарком станет серебряная статуэтка тигра, которая будет приносить удачу и вдохновение весь год.

А как украсить новогодний стол, в каких цветах лучше встречать год Тигра и несколько советов по празднованию — читайте в нашем материале.

В каких цветах лучше встречать год Тигра

В праздновании этого нового года желательно обратить внимание на цвет одежды и заранее подготовить наряды к празднику. Год Тигра лучше встречать в спокойных, приятных глазу тонах. Подойдут такие расцветки, как коричневый, золотистый и все оттенки зеленого. Также очень хорошо впишутся в образ белый и серый. Можно комбинировать несколько представленных цветов для удачного образа.

Чтобы встретить год удачно, необходимо отказаться от ярких цветов. Красный цвет и неоновые оттенки будут только ухудшать атмосферу этого праздника. Также табу в период празднования 2022 года — “кошачий” или “тигровый” принт.

Считается, что звериные принты раздражают нового хозяина года.

Для аксессуаров самое актуальное — приобрести полупрозрачные украшения, а также украшения, содержащие в себе лунный камень, белый опал, цирконий, жемчуг или алмазы. Прекрасно, если аксессуар выполнен в виде Тигра. Такое украшение станет для хозяина и хозяйки отличным талисманом в новом году.

Что лучше подать на новогодний стол 2022

Для удачной встречи нового года Голубого Тигра обязательным блюдом на праздничном столе должно быть мясо. Так как Тигр — животное большое и потребляет много, соответственно, и мяса на столе должно быть достаточно. На новогоднем столе должны быть разнообразные мясные закуски. Например: мясная нарезка, блины с начинкой из говядины, рулеты и закуски из фарша.

Салаты лучше всего сделать из зеленых и листовых овощей, и отдать предпочтение сырным и мясным начинкам. Также можно добавить в салаты маринованные овощи или оливки. Заправить их будет лучше домашним майонезом или сметаной.

Основным блюдом на новогоднем столе, безусловно, должно быть что-то мясное. Это может быть запеченная курица, стейк, шашлык или мясное жаркое.

Так как Тигр не любит сладости, то и десерт может быть не слишком сладким. Следует отдать предпочтение сырным, молочным, фруктовым и ореховым десертам. Можно приготовить желе с экзотическими фруктами и ягодами, и это будет отличным дополнением к сладкому столу Тигра.

Спиртными напитками тоже не надо увлекаться в эту новогоднюю ночь. Тигр не переносит алкоголя, поэтому на столе пусть будут вино, шампанское, морс или компот.

Отказаться в праздничную ночь 2022 лучше от рыбы, морепродуктов и корейской пищи.

Если все же хочется чего-нибудь экзотического, то разумнее подать морепродукты в качестве закусок.

Каких советов нужно придерживаться во время встречи нового года 2022

Если вы хотите встретить любовь в новом году, следует повесить на елку украшение в форме сердца.

Для того чтобы привлечь удачу, нужно записать все печальные и оскорбительные моменты на бумагу, и сжечь ее.

Если вы хотите больших перемен в своей жизни, перед новым годом можно сделать перестановку мебели или сменить шторы.

Елку должен начать украшать самый младший член семьи, а лучше повесить игрушку в форме Тигра.

Пусть новый год 2022 будет лучше 2021-го, и подарит вам яркие эмоции и силы для новых свершений.