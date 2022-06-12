З метою підтримки українських лікарень та військових шпиталів в Україні створили мистецький проєкт Art For Life.

Для цього об’єдналися Благодійний фонд SOS Fund UA, Благодійний Фонд Богдана Ступки та галерея Vakulenko Art Consulting. В рамках проєкту 23 червня о 19.00 відбудеться благодійний аукціон творів відомих українських художників.

На передаукціонній виставці (16-23 червня) будуть представлені роботи митців, які не можуть бути осторонь війни і прагнуть допомагати, навіть тимчасово перебуваючи закордоном.

Зараз дивляться

Зокрема, на заході можна буде побачити витвори таки митців – Еда Потапенкова, Владислава Шерешевського, Антона Логова, Миколи Журавля, Матвія Вайсберга, Петра Лебединця, Олександра Ройтбурда, Михайла Хіміча, Володимира Падуну, Андрія Сидоренка, Віктора Сидоренка, Анатолія Варварова, Ігора Прокоф’єва, Андрія Блудова, Романа Мініна, Сергія Патиковського, Дмитра Дульфана, Ігора Коновалова, APL315, Андрія Гуренка, Леоніда Колодницького, Валерія Ажажа, Мар’янb Гончаренко, Юрія Єрмоленка, Юрія Вакуленка, Володимира Баляса, Дмитра Молдованова, Стаса Жалобнюка, Миколи Маценка, Олександра Клименка, Зої Лерман.

Крім цього, генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський спеціально для аукціону надав унікальний лот – конверт з двома поштовими марками Русскій воєнний корабль… всьо!, погашений штампами Київ, Ірпінь, Севастополь, Крим, Херсон.

Наразі ініціатива збиратиме кошти для Центрального військового шпиталю та Вінницької міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, яка приймає та лікує поранених з фронту.

Лікарня терміново потребує кошти на закупівлю апаратів VAC – терапії та витратних матеріалів (найсучасніше досягнення медицини в лікуванні ран різного характеру та ступені важкості) та хірургічних апаратів з технологією квантово молекулярного резонансу (QMR).