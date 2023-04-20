Долина нарциссов — знаменитое место не только в Украине, но и во всей Европе. Из-за пышного цветения нарциссов сюда приезжают тысячи людей.

В Долине нарциссов также собрано более 500 видов растений. Из них 18 занесены в Красную книгу.

Долина нарциссов: когда начинается цветение 2023

В Долине нарциссов сезон цветения начинается в конце апреля и продолжается до середины мая.

Пиком считают 10-15 мая. Однако срок может меняться в зависимости от климатических условий.

Как добраться до Долины нарциссов

Долина нарциссов находится в урочище Киреши возле закарпатского города Хуст.

Расстояние от города до долины — примерно 6 км. Поэтому добраться можно с помощью автомобиля или такси.

Автобусы направляются в Хуст из Мукачево и Ужгорода. В будние дни курсируют с улицы Героев Небесной Сотни.

Также можно воспользоваться железнодорожным транспортом, ведь в Хуст есть съезд со станции Чоп. С недавних пор через город курсирует поезд Киев-Солотвино.

Долина открыта для туристов с 8:00 до 21:00.

Важно: срывать и топтать растения на территории Долины нарциссов запрещено. Они охраняются законом, и за подобные поступки предусмотрен штраф от 510 до 3 655 грн.