Долина нарцисів – відоме місце не лише в Україні, а й у всій Європі. Через пишне цвітіння нарцисів сюди приїжджають тисячі людей.

У Долині нарцисів також зібрано понад 500 видів рослин. З них 18 занесені до Червоної книги.

Долина нарцисів: коли розпочинається цвітіння 2023

На Долині нарцисів сезон цвітіння розпочинається в кінці квітня і триває до середини травня.

Піком вважають 10-15 травня. Проте термін може змінюватися з огляду на кліматичні умови.

Як дістатися до Долини нарцисів

Долина нарцисів розташована в урочищі Кіреші біля закарпатського міста Хуст.

Відстань від міста до долини – приблизно 6 км. Тому дістатися можна за допомогою автомобіля або таксі.

Автобуси прямують до Хуста з Мукачева та Ужгорода. В будні дні курсують з вулиці Героїв Небесної Сотні.

Також можна скористатися залізничним транспортом, адже до Хуста є з’їзд зі станції Чоп. Віднедавна через місто курсує поїзд Київ-Солотвино.

Долина відкрита для туристів з 8:00 до 21:00.

Важливо: зривати і топтати рослини на території Долини нарцисів заборонено. Вони охороняються законом, і за подібні вчинки передбачено штраф від 510 до 3 655 грн.