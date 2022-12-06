В Киеве открывают ярмарки, где можно будет купить елку на Новый год 2023. Таких площадок будет 122, и они будут работать с 15 по 31 декабря.

Так, больше всего их можно найти в Дарницком районе и Подольском. Однако, придется поискать место для покупки елки жителям Печерского и Святошинского района.

Так, список ярмарков, где можно будет купить елку на Новый год 2023 выглядит следующим образом:

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В Голосеевском районе:

пересечение улиц Владимиро-Лыбидской и Антоновича;

ул. Самойла Кошки, 5 (ул. Конева, 5);

ул. Степана Рудницкого, 6А (Академика Уильямса, 6А);

ул. Изюмская, 1;

ул. Васильковская, 11/11;

ул. Васильковская, 8;

пер. Руслана Лужевского, 1;

ул. Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса Теремки-2);

ул. Метрологическая, 19;

ул. Академика Заболотного, 48-А (напротив торговой площадки Феофания);

В Дарницком районе:

ул. Архитектора Вербицкого, 16;

ул. Архитектора Вербицкого, 28А30;

ул. Бориса Гмыри, 1;

ул. Бориса Гмыри, 8;

ул. Братства тарасовцев, 9 (ул. Декабристов, 9);

ул. Елизаветы Чавдар, 1;

ул. Елизаветы Чавдар, 2;

ул. Елизаветы Чавдар, 13;

ул. Здолбуновская, 2;

ул. Михаила Драгоманова, 1;

ул. Михаила Драгоманова, 14;

ул. Елены Пчилки, 2;

ул. Александра Мишуги, 2;

ул. Александра Мишуги, 4;

ул. Михаила Гришко, 8;

ул. Срибнокильская, 5;

ул. Срибнокильская, 5Б;

ул. Срибнокильская, 13;

ул. Ялтинская, 5А;

ул. Ялтинская, 5-Б (заезд с просп. П. Григоренко на просп. Бажана — метро Позняки);

Днепровская набережная (возле ТЦ “Новус”);

пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской;

пересечение ул. Анны Ахматовой и просп. Петра Григоренко;

пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой);

пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой;

просп. Петра Григоренко, 9;

просп. Петра Григоренко, 26;

просп. Петра Григоренко, 32Д;

просп. Петра Григоренко, 43;

Харьковское шоссе, 49;

Харьковское шоссе, 57;

Харьковское шоссе, 144;

ул. Княжеский Затон, 10;

ул. Тростянецкая, 4/2;

ул. Анны Ахматовой, 49.

В Деснянском районе:

ул. Теодора Драйзера, 2;

ул. Теодора Драйзера, 8;

просп. Красной Калины, 2 (просп.Владимира Маяковского, 2);

просп. Красной Калины, 6 (просп. Владимира Маяковского, 6);

просп. Красной Калины, 15 (просп. Владимира Маяковского, 15);

просп. Красной Калины, 26 (просп. Владимира Маяковского, 26);

просп. Красной Калины, 40 (просп. Владимира Маяковского, 40);

просп. Красной Калины, 44 (просп. Владимира Маяковского, 44);

просп. Красной Калины, 42 (просп. Владимира Маяковского, 42;

просп. Красной Калины, 60/10 (просп. Владимира Маяковского, 60/10);

просп. Красной Калины, 75/2 (просп. Владимира Маяковского, 75/2);

просп. Красной Калины, 97 (просп. Владимира Маяковского, 97);

улица Шолом-Алейхема, 17;

улица Шолом-Алейхема, 10А;

ул. Миропольская, 2;

ул. Милославская, 10А;

ул. Электротехническая, 2;

ул. Электротехническая, 4;

ул. Электротехническая, 6;

ул. Электротехническая, 8;

ул. Радунская, 3;

ул. Оноре де Бальзака, 60;

ул. Оноре де Бальзака, 94;

ул. Радунская, 26/1;

просп. Лесной, 16;

просп. Лесной, 28/41;

просп. Лесной, 39;

ул. Милютенко, 34;

ул. Миропольская, 2;

ул. Николая Закревского, 61/2;

ст. м. Лесная;

ст. м. Черниговская;

ул. Каштанова, 7;

ул. Теодора Драйзера, 4;

ул. Теодора Драйзера, 21.

В Днепровском районе:

бульв. Игоря Шамо, 2/7;

ул. Андрея Малышко, 4А;

ул. Ивана Миколайчука, 9;

ул. Миропольская, 25;

ул. Митрополита Андрея Шептицкого, ½;

ул. Пражская, 1/35;

ул. Радужная, 4;

ул. Регенераторная, 5В;

ул. Юрия Шумского, 1;

просп. Павла Тычины, 7;

просп. Соборности, 2/1;

просп. Соборности, 4;

пересечение ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо;

пересечение улиц Сулеймана Стальского и Курнатовского;

пересечение улиц Ивана Микитенко и Курнатовского.

В Оболонском районе:

ул. Вышгородская, 44;

ул. Героев Днепра, 30;

ул. Героев Днепра, 32;

ул. Героев Днепра, 41;

ул. Ивана Ивашкевича, 6/8А;

ул. Александра Архипенко, 6А;

площадь Оболонская, 6 (локация №1);

Площадь Оболонская, 6 (локация № 2);

просп. Владимира Ивасюка, 27 (просп. Героев Сталинграда, 27);

просп. Владимира Ивасюка, 46 (просп. Героев Сталинграда, 46);

просп. Минский, 2;

просп. Оболонский, 1Б;

просп. Оболонский, 52;

ул. Днепроводская, 1;

площадь Петропавловская, 2;

ул. Городская, 2 (пущая Водица);

ул. Ивана Ивашкевича, 5;

ул. Автозаводская, 99/4;

ул. Юрия Кондратюка, 2;

просп. Маршала Рокоссовского, ¾.

В Печерском районе:

бульв. Дружбы Народов, 25;

бульв. Дружбы Народов, 30/1;

ул. Большая Васильковская, 107

В Подольском районе:

ул. Верхний Вал, 16 (локация №1);

ул. Верхний Вал, 16 (локация №2);

ул. Верхний Вал, 16 (локация №3);

ул. Вышгородская, 21/6;

ул. Вышгородская, 45 (возле магазина “Варус”);

ул. Ивана Выговского, 18;

ул. Светлицкого, 30/20;

просп. Василия Порика, 2 (распределительная полоса);

просп. Василия Порика, 5 (распределительная полоса);

ул. Натальи Ужвий, 12;

просп. Правды, 45;

просп. Правды, 58 (ТЦ “Орнамент”);

просп. Правды, 66 (локация №1);

просп. Правды, 66 (локация №2);

просп. Свободы, 2;

просп. Георгия Гонгадзе, 20;

ул. Кирилловская, 122;

просп. Правды, 47;

просп. Правды, 12-А (возле магазина АТБ);

ул. Светлицкого, 23;

ул. Тираспольская, 49;

ул. Межигорская — угол ул. Верхний Вал (распределительная полоса);

ул. Сергея Данченко, 1;

просп. Василия Порика, 13;

просп. Свободы, 28.

В Святошинском районе:

бульв. Кольцова, 13;

ул. Зодчих, 46;

ул. Зодчих, 58/2;

ул. Зодчих, 62;

ул. Ирпенская, 76-80;

ул. Семьи Стешенко, 7.

В Соломенском районе:

ул. Митрополита Василия Липковского, 3;

бульв. Чоколовский, 20;

бульв. Чоколовский, 19-21;

просп. Воздухофлотский, 18/2;

ул. Соломенская, 39.

В Шевченковском районе:

ул. Даниила Щербаковского, 56;

угол улиц Игоря Турчина и Академика Туполева;

ул. Парково-Сырецкая, 10.

Уже после наступления Нового Года 2023 по Киеву также заработают пункты утилизации живых елок, куда можно отнести дерево после зимних праздников.

Ранее стало известно, какой будет главная новогодняя елка страны в 2022-2023 годах. Праздничное дерево будет скромным, а его высота составит 10 метров, вместо привычных 30. Также не будет иллюминации, однако украшения предусматриваются. Во время полномасштабной войны они символичные — голуби.