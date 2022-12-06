В Киеве открывают ярмарки, где можно будет купить елку на Новый год 2023. Таких площадок будет 122, и они будут работать с 15 по 31 декабря.
Так, больше всего их можно найти в Дарницком районе и Подольском. Однако, придется поискать место для покупки елки жителям Печерского и Святошинского района.
Так, список ярмарков, где можно будет купить елку на Новый год 2023 выглядит следующим образом:
В Голосеевском районе:
- пересечение улиц Владимиро-Лыбидской и Антоновича;
- ул. Самойла Кошки, 5 (ул. Конева, 5);
- ул. Степана Рудницкого, 6А (Академика Уильямса, 6А);
- ул. Изюмская, 1;
- ул. Васильковская, 11/11;
- ул. Васильковская, 8;
- пер. Руслана Лужевского, 1;
- ул. Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса Теремки-2);
- ул. Метрологическая, 19;
- ул. Академика Заболотного, 48-А (напротив торговой площадки Феофания);
В Дарницком районе:
- ул. Архитектора Вербицкого, 16;
- ул. Архитектора Вербицкого, 28А30;
- ул. Бориса Гмыри, 1;
- ул. Бориса Гмыри, 8;
- ул. Братства тарасовцев, 9 (ул. Декабристов, 9);
- ул. Елизаветы Чавдар, 1;
- ул. Елизаветы Чавдар, 2;
- ул. Елизаветы Чавдар, 13;
- ул. Здолбуновская, 2;
- ул. Михаила Драгоманова, 1;
- ул. Михаила Драгоманова, 14;
- ул. Елены Пчилки, 2;
- ул. Александра Мишуги, 2;
- ул. Александра Мишуги, 4;
- ул. Михаила Гришко, 8;
- ул. Срибнокильская, 5;
- ул. Срибнокильская, 5Б;
- ул. Срибнокильская, 13;
- ул. Ялтинская, 5А;
- ул. Ялтинская, 5-Б (заезд с просп. П. Григоренко на просп. Бажана — метро Позняки);
- Днепровская набережная (возле ТЦ “Новус”);
- пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской;
- пересечение ул. Анны Ахматовой и просп. Петра Григоренко;
- пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой);
- пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой;
- просп. Петра Григоренко, 9;
- просп. Петра Григоренко, 26;
- просп. Петра Григоренко, 32Д;
- просп. Петра Григоренко, 43;
- Харьковское шоссе, 49;
- Харьковское шоссе, 57;
- Харьковское шоссе, 144;
- ул. Княжеский Затон, 10;
- ул. Тростянецкая, 4/2;
- ул. Анны Ахматовой, 49.
В Деснянском районе:
- ул. Теодора Драйзера, 2;
- ул. Теодора Драйзера, 8;
- просп. Красной Калины, 2 (просп.Владимира Маяковского, 2);
- просп. Красной Калины, 6 (просп. Владимира Маяковского, 6);
- просп. Красной Калины, 15 (просп. Владимира Маяковского, 15);
- просп. Красной Калины, 26 (просп. Владимира Маяковского, 26);
- просп. Красной Калины, 40 (просп. Владимира Маяковского, 40);
- просп. Красной Калины, 44 (просп. Владимира Маяковского, 44);
- просп. Красной Калины, 42 (просп. Владимира Маяковского, 42;
- просп. Красной Калины, 60/10 (просп. Владимира Маяковского, 60/10);
- просп. Красной Калины, 75/2 (просп. Владимира Маяковского, 75/2);
- просп. Красной Калины, 97 (просп. Владимира Маяковского, 97);
- улица Шолом-Алейхема, 17;
- улица Шолом-Алейхема, 10А;
- ул. Миропольская, 2;
- ул. Милославская, 10А;
- ул. Электротехническая, 2;
- ул. Электротехническая, 4;
- ул. Электротехническая, 6;
- ул. Электротехническая, 8;
- ул. Радунская, 3;
- ул. Оноре де Бальзака, 60;
- ул. Оноре де Бальзака, 94;
- ул. Радунская, 26/1;
- просп. Лесной, 16;
- просп. Лесной, 28/41;
- просп. Лесной, 39;
- ул. Милютенко, 34;
- ул. Миропольская, 2;
- ул. Николая Закревского, 61/2;
- ст. м. Лесная;
- ст. м. Черниговская;
- ул. Каштанова, 7;
- ул. Теодора Драйзера, 4;
- ул. Теодора Драйзера, 21.
В Днепровском районе:
- бульв. Игоря Шамо, 2/7;
- ул. Андрея Малышко, 4А;
- ул. Ивана Миколайчука, 9;
- ул. Миропольская, 25;
- ул. Митрополита Андрея Шептицкого, ½;
- ул. Пражская, 1/35;
- ул. Радужная, 4;
- ул. Регенераторная, 5В;
- ул. Юрия Шумского, 1;
- просп. Павла Тычины, 7;
- просп. Соборности, 2/1;
- просп. Соборности, 4;
- пересечение ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо;
- пересечение улиц Сулеймана Стальского и Курнатовского;
- пересечение улиц Ивана Микитенко и Курнатовского.
В Оболонском районе:
- ул. Вышгородская, 44;
- ул. Героев Днепра, 30;
- ул. Героев Днепра, 32;
- ул. Героев Днепра, 41;
- ул. Ивана Ивашкевича, 6/8А;
- ул. Александра Архипенко, 6А;
- площадь Оболонская, 6 (локация №1);
- Площадь Оболонская, 6 (локация № 2);
- просп. Владимира Ивасюка, 27 (просп. Героев Сталинграда, 27);
- просп. Владимира Ивасюка, 46 (просп. Героев Сталинграда, 46);
- просп. Минский, 2;
- просп. Оболонский, 1Б;
- просп. Оболонский, 52;
- ул. Днепроводская, 1;
- площадь Петропавловская, 2;
- ул. Городская, 2 (пущая Водица);
- ул. Ивана Ивашкевича, 5;
- ул. Автозаводская, 99/4;
- ул. Юрия Кондратюка, 2;
- просп. Маршала Рокоссовского, ¾.
В Печерском районе:
- бульв. Дружбы Народов, 25;
- бульв. Дружбы Народов, 30/1;
- ул. Большая Васильковская, 107
В Подольском районе:
- ул. Верхний Вал, 16 (локация №1);
- ул. Верхний Вал, 16 (локация №2);
- ул. Верхний Вал, 16 (локация №3);
- ул. Вышгородская, 21/6;
- ул. Вышгородская, 45 (возле магазина “Варус”);
- ул. Ивана Выговского, 18;
- ул. Светлицкого, 30/20;
- просп. Василия Порика, 2 (распределительная полоса);
- просп. Василия Порика, 5 (распределительная полоса);
- ул. Натальи Ужвий, 12;
- просп. Правды, 45;
- просп. Правды, 58 (ТЦ “Орнамент”);
- просп. Правды, 66 (локация №1);
- просп. Правды, 66 (локация №2);
- просп. Свободы, 2;
- просп. Георгия Гонгадзе, 20;
- ул. Кирилловская, 122;
- просп. Правды, 47;
- просп. Правды, 12-А (возле магазина АТБ);
- ул. Светлицкого, 23;
- ул. Тираспольская, 49;
- ул. Межигорская — угол ул. Верхний Вал (распределительная полоса);
- ул. Сергея Данченко, 1;
- просп. Василия Порика, 13;
- просп. Свободы, 28.
В Святошинском районе:
- бульв. Кольцова, 13;
- ул. Зодчих, 46;
- ул. Зодчих, 58/2;
- ул. Зодчих, 62;
- ул. Ирпенская, 76-80;
- ул. Семьи Стешенко, 7.
В Соломенском районе:
- ул. Митрополита Василия Липковского, 3;
- бульв. Чоколовский, 20;
- бульв. Чоколовский, 19-21;
- просп. Воздухофлотский, 18/2;
- ул. Соломенская, 39.
В Шевченковском районе:
- ул. Даниила Щербаковского, 56;
- угол улиц Игоря Турчина и Академика Туполева;
- ул. Парково-Сырецкая, 10.
Уже после наступления Нового Года 2023 по Киеву также заработают пункты утилизации живых елок, куда можно отнести дерево после зимних праздников.
Ранее стало известно, какой будет главная новогодняя елка страны в 2022-2023 годах. Праздничное дерево будет скромным, а его высота составит 10 метров, вместо привычных 30. Также не будет иллюминации, однако украшения предусматриваются. Во время полномасштабной войны они символичные — голуби.