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Где купить елку в Киеве на Новый год 2023: список адресов по районам

6 декабря 2022, 15:21
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
ялинка
Источник: Depositphotos

В Киеве открывают ярмарки, где можно будет купить елку на Новый год 2023. Таких площадок будет 122, и они будут работать с 15 по 31 декабря.

Так, больше всего их можно найти в Дарницком районе и Подольском. Однако, придется поискать место для покупки елки жителям Печерского и Святошинского района.

Так, список ярмарков, где можно будет купить елку на Новый год 2023 выглядит следующим образом:

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В Голосеевском районе:

  • пересечение улиц Владимиро-Лыбидской и Антоновича;
  • ул. Самойла Кошки, 5 (ул. Конева, 5);
  • ул. Степана Рудницкого, 6А (Академика Уильямса, 6А);
  • ул. Изюмская, 1;
  • ул. Васильковская, 11/11;
  • ул. Васильковская, 8;
  • пер. Руслана Лужевского, 1;
  • ул. Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса Теремки-2);
  • ул. Метрологическая, 19;
  • ул. Академика Заболотного, 48-А (напротив торговой площадки Феофания);

В Дарницком районе:

  • ул. Архитектора Вербицкого, 16;
  • ул. Архитектора Вербицкого, 28А30;
  • ул. Бориса Гмыри, 1;
  • ул. Бориса Гмыри, 8;
  • ул. Братства тарасовцев, 9 (ул. Декабристов, 9);
  • ул. Елизаветы Чавдар, 1;
  • ул. Елизаветы Чавдар, 2;
  • ул. Елизаветы Чавдар, 13;
  • ул. Здолбуновская, 2;
  • ул. Михаила Драгоманова, 1;
  • ул. Михаила Драгоманова, 14;
  • ул. Елены Пчилки, 2;
  • ул. Александра Мишуги, 2;
  • ул. Александра Мишуги, 4;
  • ул. Михаила Гришко, 8;
  • ул. Срибнокильская, 5;
  • ул. Срибнокильская, 5Б;
  • ул. Срибнокильская, 13;
  • ул. Ялтинская, 5А;
  • ул. Ялтинская, 5-Б (заезд с просп. П. Григоренко на просп. Бажана — метро Позняки);
  • Днепровская набережная (возле ТЦ “Новус”);
  • пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской;
  • пересечение ул. Анны Ахматовой и просп. Петра Григоренко;
  • пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой);
  • пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой;
  • просп. Петра Григоренко, 9;
  • просп. Петра Григоренко, 26;
  • просп. Петра Григоренко, 32Д;
  • просп. Петра Григоренко, 43;
  • Харьковское шоссе, 49;
  • Харьковское шоссе, 57;
  • Харьковское шоссе, 144;
  • ул. Княжеский Затон, 10;
  • ул. Тростянецкая, 4/2;
  • ул. Анны Ахматовой, 49.

В Деснянском районе:

  • ул. Теодора Драйзера, 2;
  • ул. Теодора Драйзера, 8;
  • просп. Красной Калины, 2 (просп.Владимира Маяковского, 2);
  • просп. Красной Калины, 6 (просп. Владимира Маяковского, 6);
  • просп. Красной Калины, 15 (просп. Владимира Маяковского, 15);
  • просп. Красной Калины, 26 (просп. Владимира Маяковского, 26);
  • просп. Красной Калины, 40 (просп. Владимира Маяковского, 40);
  • просп. Красной Калины, 44 (просп. Владимира Маяковского, 44);
  • просп. Красной Калины, 42 (просп. Владимира Маяковского, 42;
  • просп. Красной Калины, 60/10 (просп. Владимира Маяковского, 60/10);
  • просп. Красной Калины, 75/2 (просп. Владимира Маяковского, 75/2);
  • просп. Красной Калины, 97 (просп. Владимира Маяковского, 97);
  • улица Шолом-Алейхема, 17;
  • улица Шолом-Алейхема, 10А;
  • ул. Миропольская, 2;
  • ул. Милославская, 10А;
  • ул. Электротехническая, 2;
  • ул. Электротехническая, 4;
  • ул. Электротехническая, 6;
  • ул. Электротехническая, 8;
  • ул. Радунская, 3;
  • ул. Оноре де Бальзака, 60;
  • ул. Оноре де Бальзака, 94;
  • ул. Радунская, 26/1;
  • просп. Лесной, 16;
  • просп. Лесной, 28/41;
  • просп. Лесной, 39;
  • ул. Милютенко, 34;
  • ул. Миропольская, 2;
  • ул. Николая Закревского, 61/2;
  • ст. м. Лесная;
  • ст. м. Черниговская;
  • ул. Каштанова, 7;
  • ул. Теодора Драйзера, 4;
  • ул. Теодора Драйзера, 21.

В Днепровском районе:

  • бульв. Игоря Шамо, 2/7;
  • ул. Андрея Малышко, 4А;
  • ул. Ивана Миколайчука, 9;
  • ул. Миропольская, 25;
  • ул. Митрополита Андрея Шептицкого, ½;
  • ул. Пражская, 1/35;
  • ул. Радужная, 4;
  • ул. Регенераторная, 5В;
  • ул. Юрия Шумского, 1;
  • просп. Павла Тычины, 7;
  • просп. Соборности, 2/1;
  • просп. Соборности, 4;
  • пересечение ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо;
  • пересечение улиц Сулеймана Стальского и Курнатовского;
  • пересечение улиц Ивана Микитенко и Курнатовского.

В Оболонском районе:

  • ул. Вышгородская, 44;
  • ул. Героев Днепра, 30;
  • ул. Героев Днепра, 32;
  • ул. Героев Днепра, 41;
  • ул. Ивана Ивашкевича, 6/8А;
  • ул. Александра Архипенко, 6А;
  • площадь Оболонская, 6 (локация №1);
  • Площадь Оболонская, 6 (локация № 2);
  • просп. Владимира Ивасюка, 27 (просп. Героев Сталинграда, 27);
  • просп. Владимира Ивасюка, 46 (просп. Героев Сталинграда, 46);
  • просп. Минский, 2;
  • просп. Оболонский, 1Б;
  • просп. Оболонский, 52;
  • ул. Днепроводская, 1;
  • площадь Петропавловская, 2;
  • ул. Городская, 2 (пущая Водица);
  • ул. Ивана Ивашкевича, 5;
  • ул. Автозаводская, 99/4;
  • ул. Юрия Кондратюка, 2;
  • просп. Маршала Рокоссовского, ¾.

В Печерском районе:

  • бульв. Дружбы Народов, 25;
  • бульв. Дружбы Народов, 30/1;
  • ул. Большая Васильковская, 107

В Подольском районе:

  • ул. Верхний Вал, 16 (локация №1);
  • ул. Верхний Вал, 16 (локация №2);
  • ул. Верхний Вал, 16 (локация №3);
  • ул. Вышгородская, 21/6;
  • ул. Вышгородская, 45 (возле магазина “Варус”);
  • ул. Ивана Выговского, 18;
  • ул. Светлицкого, 30/20;
  • просп. Василия Порика, 2 (распределительная полоса);
  • просп. Василия Порика, 5 (распределительная полоса);
  • ул. Натальи Ужвий, 12;
  • просп. Правды, 45;
  • просп. Правды, 58 (ТЦ “Орнамент”);
  • просп. Правды, 66 (локация №1);
  • просп. Правды, 66 (локация №2);
  • просп. Свободы, 2;
  • просп. Георгия Гонгадзе, 20;
  • ул. Кирилловская, 122;
  • просп. Правды, 47;
  • просп. Правды, 12-А (возле магазина АТБ);
  • ул. Светлицкого, 23;
  • ул. Тираспольская, 49;
  • ул. Межигорская — угол ул. Верхний Вал (распределительная полоса);
  • ул. Сергея Данченко, 1;
  • просп. Василия Порика, 13;
  • просп. Свободы, 28.

В Святошинском районе:

  • бульв. Кольцова, 13;
  • ул. Зодчих, 46;
  • ул. Зодчих, 58/2;
  • ул. Зодчих, 62;
  • ул. Ирпенская, 76-80;
  • ул. Семьи Стешенко, 7.

В Соломенском районе:

  • ул. Митрополита Василия Липковского, 3;
  • бульв. Чоколовский, 20;
  • бульв. Чоколовский, 19-21;
  • просп. Воздухофлотский, 18/2;
  • ул. Соломенская, 39.

В Шевченковском районе:

  • ул. Даниила Щербаковского, 56;
  • угол улиц Игоря Турчина и Академика Туполева;
  • ул. Парково-Сырецкая, 10.

Уже после наступления Нового Года 2023 по Киеву также заработают пункты утилизации живых елок, куда можно отнести дерево после зимних праздников.

Ранее стало известно, какой будет главная новогодняя елка страны в 2022-2023 годах. Праздничное дерево будет скромным, а его высота составит 10 метров, вместо привычных 30. Также не будет иллюминации, однако украшения предусматриваются. Во время полномасштабной войны они символичные — голуби.

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