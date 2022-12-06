У Києві відкривають ярмарки, де можна буде купити ялинку на Новий рік 2023. Таких майданчиків буде 122 і вони працюватимуть з 15 по 31 грудня.

Так, найбільше їх можна знайти у Дарницькому районі та Подільському. Проте, доведеться пошукати місце для покупки ялинки мешканцям Печерського та Святошинського району.

Так, список ярмарок, де можна буде купити ялинку на Новий рік 2023, виглядає наступним чином:

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У Голосіївському районі:

перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича;

вул. Самійла Кішки, 5 (вул. Конєва, 5);

вул. Степана Рудницького, 6А (Академіка Вільямса, 6А);

вул. Ізюмська, 1;

вул. Васильківська, 11/11;

вул. Васильківська, 8;

пров. Руслана Лужевського, 1;

вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу Теремки-2);

вул. Метрологічна, 19;

вул. Академіка Заболотного, 48-А (навпроти торгового майданчика Феофанія);

У Дарницькому районі:

вул. Архітектора Вербицького, 16;

вул. Архітектора Вербицького, 28А30;

вул. Бориса Гмирі, 1;

вул. Бориса Гмирі, 8;

вул. Братства тарасівців, 9 (вул. Декабристів, 9);

вул. Єлизавети Чавдар, 1;

вул. Єлизавети Чавдар, 2;

вул. Єлизавети Чавдар, 13;

вул. Здолбунівська, 2;

вул. Михайла Драгоманова, 1;

вул. Михайла Драгоманова, 14;

вул. Олени Пчілки, 2;

вул. Олександра Мишуги, 2;

вул. Олександра Мишуги, 4;

вул. Михайла Гришка, 8;

вул. Срібнокільська, 5;

вул. Срібнокільська, 5Б;

вул. Срібнокільська, 13;

вул. Ялтинська, 5А;

вул. Ялтинська, 5-Б (заїзд з просп. П. Григоренка на просп. Бажана – метро Позняки);

Дніпровська набережна (біля ТЦ “Новус”);

перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської;

перетин вул. Анни Ахматової та просп. Петра Григоренка;

перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької);

перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової;

просп. Петра Григоренка, 9;

просп. Петра Григоренка, 26;

просп. Петра Григоренка, 32Д;

просп. Петра Григоренка, 43;

Харківське шосе, 49;

Харківське шосе, 57;

Харківське шосе, 144;

вул. Княжий Затон, 10;

вул. Тростянецька, 4/2;

вул. Анни Ахматової, 49.

У Деснянському районі:

вул. Теодора Драйзера, 2;

вул. Теодора Драйзера, 8;

просп. Червоної Калини, 2 (просп. Володимира Маяковського, 2);

просп. Червоної Калини, 6 (просп. Володимира Маяковського, 6);

просп. Червоної Калини, 15 (просп. Володимира Маяковського, 15);

просп. Червоної Калини, 26 (просп. Володимира Маяковського, 26);

просп. Червоної Калини, 40 (просп. Володимира Маяковського, 40);

просп. Червоної Калини, 44 (просп. Володимира Маяковського, 44);

просп. Червоної Калини, 42 (просп. Володимира Маяковського, 42;

просп. Червоної Калини, 60/10 (просп. Володимира Маяковського, 60/10);

просп. Червоної Калини, 75/2 (просп. Володимира Маяковського, 75/2);

просп. Червоної Калини, 97 (просп. Володимира Маяковського, 97);

вулиця Шолом-Алейхема, 17;

вулиця Шолом-Алейхема, 10А;

вул. Миропільська, 2;

вул. Милославська, 10А;

вул. Електротехнічна, 2;

вул. Електротехнічна, 4;

вул. Електротехнічна, 6;

вул. Електротехнічна, 8;

вул. Радунська, 3;

вул. Оноре де Бальзака, 60;

вул. Оноре де Бальзака, 94;

вул. Радунська, 26/1;

просп. Лісовий, 16;

просп. Лісовий, 28/41;

просп. Лісовий, 39;

вул. Мілютенка, 34;

вул. Миропільська, 2;

вул. Миколи Закревського, 61/2;

ст. м. Лісова;

ст. м. Чернігівська;

вул. Каштанова, 7;

вул. Теодора Драйзера, 4;

вул. Теодора Драйзера, 21.

У Дніпровському районі:

бул. Ігоря Шамо, 2/7;

вул. Андрія Малишка, 4А;

вул. Івана Миколайчука, 9;

вул. Миропільська, 25;

вул. Митрополита Андрія Шептицького, ½;

вул. Празька, 1/35;

вул. Райдужна, 4;

вул. Регенераторна, 5В;

вул. Юрія Шумського, 1;

просп. Павла Тичини, 7;

просп. Соборності, 2/1;

просп. Соборності, 4;

перетин вул. Ентузіастів, 37 та бульв. Ігоря Шамо;

перетин вулиць Сулеймана Стальського та Курнатовського;

перетин вулиць Івана Микитенка та Курнатовського.

В Оболонському районі:

вул. Вишгородська, 44;

вул. Героїв Дніпра, 30;

вул. Героїв Дніпра, 32;

вул. Героїв Дніпра, 41;

вул. Івана Івашкевича, 6/8А;

вул. Олександра Архипенка, 6А;

площа Оболонська, 6 (локація №1);

Площа Оболонська, 6 (локація №2);

просп. Володимира Івасюка, 27 (просп. Героїв Сталінграда, 27);

просп. Володимира Івасюка, 46 (просп. Героїв Сталінграда, 46);

просп. Мінський, 2;

просп. Оболонський, 1Б;

просп. Оболонський, 52;

вул. Дніпроводська, 1;

площа Петропавлівська, 2;

вул. Міська, 2 (пуща Водиця);

вул. Івана Івашкевича, 5;

вул. Автозаводська, 99/4;

вул. Юрія Кондратюка, 2;

просп. Маршала Рокосовського, ¾.

У Печерському районі:

бул. Дружби Народів, 25;

бул. Дружби Народів, 30/1;

вул. Велика Васильківська, 107

У Подільському районі:

вул. Верхній Вал, 16 (локація №1);

вул. Верхній Вал, 16 (локація №2);

вул. Верхній Вал, 16 (локація №3);

вул. Вишгородська, 21/6;

вул. Вишгородська, 45 (біля магазину “Варус”);

вул. Івана Виговського, 18;

вул. Світлицького, 30/20;

просп. Василя Порика, 2 (розподільча смуга);

просп. Василя Порика, 5 (розподільча смуга);

вул. Наталії Ужвій, 12;

просп. Правди, 45;

просп. Правди, 58 (ТЦ “Орнамент”);

просп. Правди, 66 (локація №1);

просп. Правди, 66 (локація №2);

просп. Свободи, 2;

просп. Георгія Гонгадзе, 20;

вул. Кирилівська, 122;

просп. Правди, 47;

просп. Правди, 12-А (біля магазину АТБ);

вул. Світлицького, 23;

вул. Тираспольська, 49;

вул. Межигірська – кут вул. Верхній Вал (розподільна смуга);

вул. Сергія Данченка, 1;

просп. Василя Порика, 13;

просп. Свободи, 28.

В Святошинському районі:

бул. Кольцова, 13;

вул. Зодчих, 46;

вул. Зодчих, 58/2;

вул. Зодчих, 62;

вул. Ірпінська, 76-80;

вул. Сім’ї Стешенків, 7.

У Солом’янському районі:

вул. Митрополита Василя Липківського, 3;

бул. Чоколівський, 20;

бул. Чоколівський, 19-21;

просп. Повітрофлотський, 18/2;

вул. Солом’янська, 39

У Шевченківському районі:

вул. Данила Щербаківського, 56;

кут вулиць Ігоря Турчина та Академіка Туполєва;

вул. Парково-Сирецька, 10.

Вже після Нового Року 2023 по Києву також запрацюють пункти утилізації живих ялинок, куди можна віднести дерево після зимових свят.

Раніше стало відомо, якою буде головна новорічна ялинка країни у 2022-2023 роках. Святкове дерево буде скромним, а його висота становитиме 10 метрів, замість звичних 30. Також не буде ілюмінації, проте прикраси передбачаються. Під час повномасштабної війни вони символічні – голуби.