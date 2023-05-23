Лето — время отдыха, счастливых моментов и ярких эмоций. Мы планируем новые путешествия, исполняем мечты, наслаждаемся беззаботностью. Пережить этот период в вихре позитива особенно важно в условиях полномасштабной войны. Это нужно для того, чтобы поддерживать свое психологическое здоровье и душевное состояние.

А для того чтобы не тратить время на лишние размышления, Факты ICTV подготовили список дел на лето 2023.

Список дел на лето

В условиях войны украинцы стали еще ближе к своим родным городам и стране. Они популяризируют свою историю и развивают культуру. Поэтому мы предлагаем посетить 3 города Украины, в которые вы давно хотели поехать, но по определенным причинам откладывали на потом. Создайте собственный мини-тур и узнайте больше о родной земле.

Посетите места, которые связаны с вашим детством. Детство — это беззаботные годы. Поэтому посвятите себе день, чтобы восстановить эти моменты. Устройте визит к бабушке в деревню, попробуйте еще раз мороженое именно с тем вкусом, который любили когда-то. Не ограничивайте себя и окунитесь в водоворот собственных воспоминаний.

Для тех, у кого саморазвитие на первом месте, советуем выучить новый иностранный язык. Выберите курсы, где будете иметь прямой контакт с носителями языка. Лучше, чтобы это были групповые занятия, ведь так веселее.

Устройте путешествие без гаджетов. Посетите незнакомый для вас город и проведите там хотя бы день без телефонов. Блуждайте по новым улицам, разговаривайте с незнакомцами и тому подобное.

Лето — время новых впечатлений. Поэтому хватит откладывать все на потом. Поставьте цель воплотить за это лето хотя бы 5 своих мечтаний. Всегда хотели танцевать, но боялись, что не время? Стремились к рисованию, но считали, что нет таланта? Помните, что все в ваших руках. Более того, сегодня украинцы проводят множество благотворительных акций, а это значит, что можно пойти на желанные песнопения и одновременно поддержать наших бойцов.

Устройте с друзьями совместный проект. Это может быть обычная ярмарка, мастер-класс, киновечер за донаты. Такие события дают ощущение единства в трудные времена, помогают другим и, конечно же, позволяют развеяться.

Проведите с друзьями или наедине культурную программу. Посетите музей, галерею, театр и тому подобное.

Займитесь спортом. Это может быть велоспорт, большой теннис, баскетбол, волейбол, плавание и тому подобное. Особенно популярна сегодня йога, ведь там вы можете максимально сконцентрироваться на своем теле и дыхании. Такие физические нагрузки позволяют избавиться от всех негативных эмоций.

Устройте пикник с различными развлечениями. Не забудьте взять спортивный инвентарь, твистер, карты и тому подобное.

Сыграйте в настоящую мафию. Сегодня в украинских кофейнях устраивают бесплатные вечера, где все желающие могут собраться, найти новых знакомых и сыграть в настоящую мафию с реальными правилами.

Посетите кинотеатр под открытым небом. Раньше самым большим преимуществом такого развлечения были ночь и звездное небо. Сегодня же на свежем воздухе устраивают именно киновечера, так, чтобы успеть до комендантского часа.