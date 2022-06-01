Актеры разрушенного драмтеатра Мариуполя приступили к репетициям. Премьеру обещают через месяц

Мариупольский драмтеатр, здание которого уничтожили оккупанты, возобновил свою работу в Ужгороде. Сегодня актеры провели здесь первую репетицию после переезда. На новой сцене, в здании Закарпатского областного академического музыкально-драматического театра имени братьев Шерегиев, они покажут спектакль о Василии Стусе.

– Черновое название пьесы – Іду за край. Мы скорее всего его изменим. Спектакль о судьбе украинского поэта Василия Стуса. Авторы произведения – Ольга Гаврилюк и Роман Семисал, который сейчас на передовой. Сегодня труппа знакомилась с сюжетом и текстом представления. Оно переплетено стихами, письмами, дневниками и свидетельствами участников событий из жизни диссидента, – говорит и.о. директора Донецкого академического областного драмтеатра (г. Мариуполь) Людмила Колосович.

До полномасштабного вторжения в драмтеатре Мариуполя работало 210 человек. Около полусотни из них актеры. Война разбросала их по всей Украине, с частью до сих пор нет связи. Кто-то добровольно уехал на территорию России. Есть и такие, кто остался в Мариуполе и теперь сотрудничает с захватчиками. В Ужгород доехали только восемь работников театра. Остальные – еще в пути.

– Они приедут. Мне звонят, соглашаются. Я не скажу, что их будет много. Но люди еще доезжают. Три недели назад я приехала сюда одна. И почувствовала колоссальную поддержку. Нас на Закарпатье очень хорошо принимают. Я искренне благодарна за это, – добавляет руководительница театра.

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Мариупольский театр живет и продолжает творить. Российские оккупанты уничтожили его здание, но не убили творчество, уверяют актеры-переселенцы. На драмтеатр в Мариуполе захватчики сбросили авиабомбу 16 марта, разрушив его до основания. Вся документация театра полностью сгорела. Вместе с декорациями, костюмами, печатями и электронными ключами. Театралы из Мариуполя потеряли все. Их дома уничтожены. В Ужгороде их поселили в общежития, о них заботятся.

– Мы рады, что остались в профессии. Это очень важно, что мы занимаемся любимым делом. Что можем то, что накопилось, проявить в своей творческой деятельности. И надеемся, что театр в Ужгороде станет для нас новой семьей, – говорит актриса Донецкого академического областного драмтеатра (г. Мариуполь) Елена Белая.

Закарпатский драмтеатр охотно делит с мариупольскими коллегами сцену – уже выделил им помещение, дает в пользование материально-техническую базу. И при необходимости подкрепит труппу актерским составом.

— Конечно, это дело непростое. Потому что нужно научиться совместно использовать театральные площадки, репетиционные помещения, оборудование. Мы выделим несколько помещений, которые будут использоваться нашими коллегами из Мариуполя напрямую. Это кабинет директора, помещения для работы бухгалтера, юриста, гримерки, – уверяет Василий Марюхнич, директор Закарпатского академического областного украинского муздрамтеатра им. братьев Шерегиев.

Премьеру нового спектакля в Ужгороде мариупольцы планируют на конец июня – начало июля. Два театра, которые свела война, собираются реализовывать еще и общие проекты.