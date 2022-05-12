Первый спектакль будет о Стусе: уничтоженный в Мариуполе драмтеатр будет работать в Ужгороде

Драматический театр Мариуполя переезжает в Ужгород, чтобы возобновить свою работу и продолжить жить и творить. Коллег из Мариуполя приютят театралы Закарпатского областного академического музыкально-драматического театра имени братьев Шерегиев. Места на сцене здесь хватит всем.

На драмтеатр в городе Мариуполь российские оккупанты сбросили бомбу 16 марта. Надпись заглавными буквами на русском языке ДЕТИ их не остановила. В здании прятались сотни женщин и малышей, потерявших дома из-за обстрелов захватчиков. Тогда погибли почти 300 гражданских, хотя позже сообщили об вдвое большем количестве жертв.

Вся документация театра полностью сгорела. Декорации, костюмы, печати и электронные ключи уничтожены. Актеры мариупольского драмтеатра разбросаны по всей стране и за границей. Со многими до сих пор нет связи.

– Люди неизвестно где. Они либо на оккупированной территории, либо за границей. Их разбросало повсюду. Они не выходят на связь. Я одна. А одной – это очень тяжело. Но в Ужгороде я почувствовала, что с такой командой, такой мощной поддержкой я смогу это сделать. Смогу возобновить работу театра, – говорит и. о. директора Донецкого академического областного драмтеатра (г. Мариуполь) Людмила Колосович.

В настоящее время руководительница театра в Ужгороде. Она верит: труппу обязательно соберет, работу театра возобновит. И уже знает – первый спектакль будет о Василе Стусе.

– Я поняла, что мы должны ставить. Это спектакль о Василе Стусе. Писать такую ​​пьесу нет времени. Но мы вместе нашли очень актуальное произведение, которое называется Іду за край о жизни и судьбе этого украинского поэта. Авторы – Ольга Гаврилюк и Роман Семисал, сейчас на передовой, – добавляет Людмила Колосович.

Два театра в одном здании в Ужгороде разместятся, технические возможности для этого есть. Закарпатцы считают своим долгом способствовать налаживанию работы творческого коллектива с Востока. А большой опыт обоих театров каждой труппе пойдет только на пользу.

– Мы руководствовались при согласовании соображениями, которыми бы руководствовался каждый сознательный украинец: если кто-то попал в сложные жизненные обстоятельства, то наша обязанность – способствовать тому, чтобы наладить работу. В этом случае помочь и поддержать коллектив коллег. Будут выделены отдельные помещения для работы театра Мариуполя. А сценические площадки, материально-техническую базу будем использовать совместно, – рассказывает директор Закарпатского академического областного украинского муздрамтеатра им. братьев Шерегиев Василий Марюхнич.

Ужгородские театралы будут делить сцену с мариупольской труппой до тех пор, пока будет необходимость. Потому что взаимопомощь украинцев – это то, что нас спасает и делает сильнее.