Львовский гик-оркестр LUMOS Orchestra (Lviv Unique и Magical Orchestra of Soundtracks) возвращает одно из лучших своих шоу: историю “выжившего” мальчика на языке музыки. Концерт состоится 5 февраля в 19.00 на сцене Октябрьского Дворца в Киеве.

Это не просто концерт симфонической музыки с саундтреками к любимой саге о Гарри Поттере, а целостная история с сюжетом, видеорядом и интерактивными элементами. Такие шоу побуждают забыть о будней маггловской жизни, набросить колдовскую мантию и погрузиться в праздничные магические приключения.

LUMOS Orchestra — львовский оркестр, специализирующийся на саундтреках к самым разным играм, фильмам, мультфильмам и сериалам. Уже более 10 лет они делают шоу как в украинских городах, так и за границей. В их творчестве — тематические шоу по мотивам Гарри Поттера, Властелина Колец, Звездных Воен, Доктора Кто, мультфильмов студии Disney, и многих видеоигр. Это более 700 саундтреков в творчестве, не считая сценические видео, клипы и записи.

Оркестр неоднократно выступал на крупнейшем попкультурном фестивале Comic Con Ukraine, где умилял своим выступлением не только зрителей, но и звездных гостей. Также коллектив гастролировал за границей, выступая перед любителями книг, игр, фильмов, комиксов, разработчиками игр и выдающимися актерами.

Поможет создать сюжет и ощущение неповторимого музыкального действа галицкий камерный хор Евшан. Это молодежный хор с исключительной гастрольной биографией. Они гастролировали в США, Канаде, Европе, участвовали во многих международных фестивалях и конкурсах и первыми давали сценическую жизнь песням как украинских, так и зарубежных композиторов.

Магический мир Джоан Роулинг взлетит с книжных страниц и оживет среди Октябрьского дворца 5 февраля. Билеты уже есть в продаже – цены стартуют от 440 грн.