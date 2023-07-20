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600 рейсов по 75 направлениям: в Ryanair раскрыли планы по возобновлению полетов из Украины

20 июля 2023, 17:49
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ryanair
Источник: Pexels

В авиакомпании Ryanair раскрыли планы по стремительному возобновлению рейсов из Украины, но только после того, как это станет безопасно.

Так, руководство Ryanair намерено развернуть широкую сеть полетов из Киева, Львова и Одессы уже в течение пяти дней после того, как Европейское агентство по безопасности авиации (EASA) назовет украинское воздушное пространство безопасным.

На фотографии со встречи главы авиакомпании Майкла О’Лири с руководством аэропортов Борисполь, Львов, Одесса и государственного предприятия Украэрорух, которую опубликовали в Instagram аэропорта Борисполь, можно увидеть детали плана.

Сперва Ryanair планирует выполнять 600 рейсов еженедельно из трех аэропортов Украины по 75 направлениям. Из Киева число маршрутов составит 50, из Львова и Одессы — 25. Кроме того, авиакомпания хочет выполнять по три ежедневных рейса между Киевом и Львовом.

Ожидается, что в первый год Ryanair предложит украинцам 5 млн авиабилетов.

Всего лоукостер инвестирует около $3 млрд и разместит до 30 новых самолетов Boeing MAX.

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Источник
Avianews
Теги
Ryanair
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