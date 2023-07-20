В авіакомпанії Ryanair розкрили плани щодо стрімкого відновлення рейсів із України, але тільки після того, як це стане безпечно.

Так, керівництво Ryanair має намір розгорнути широку мережу польотів з Києва, Львова та Одеси вже протягом п’яти днів після того, як Європейське агентство з безпеки авіації (EASA) назве український повітряний простір безпечним.

На фотографії із зустрічі глави авіакомпанії Майкла О’Лірі з керівництвом аеропортів Бориспіль, Львів, Одеса та державного підприємства Украерорух, яку опублікували в Instagram аеропорту Бориспіль, можна побачити деталі плану.

Спершу Ryanair планує виконувати 600 рейсів щотижня з трьох аеропортів України за 75 напрямками. Із Києва кількість маршрутів становитиме 50, зі Львова та Одеси – 25. Крім того, авіакомпанія хоче виконувати по три щоденні рейси між Києвом і Львовом.

Очікується, що в перший рік Ryanair запропонує українцям 5 млн авіаквитків.

Загалом лоукостер інвестує близько $3 млрд і розмістить до 30 нових літаків Boeing MAX.