Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Відпочинок

600 рейсів за 75 напрямками: у Ryanair розкрили плани щодо відновлення польотів із України

20 Липня 2023, 17:49
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ryanair
Джерело: Pexels

В авіакомпанії Ryanair розкрили плани щодо стрімкого відновлення рейсів із України, але тільки після того, як це стане безпечно.

Так, керівництво Ryanair має намір розгорнути широку мережу польотів з Києва, Львова та Одеси вже протягом п’яти днів після того, як Європейське агентство з безпеки авіації (EASA) назве український повітряний простір безпечним.

На фотографії із зустрічі глави авіакомпанії Майкла О’Лірі з керівництвом аеропортів Бориспіль, Львів, Одеса та державного підприємства Украерорух, яку опублікували в Instagram аеропорту Бориспіль, можна побачити деталі плану.

Спершу Ryanair планує виконувати 600 рейсів щотижня з трьох аеропортів України за 75 напрямками. Із Києва кількість маршрутів становитиме 50, зі Львова та Одеси – 25. Крім того, авіакомпанія хоче виконувати по три щоденні рейси між Києвом і Львовом.

Очікується, що в перший рік Ryanair запропонує українцям 5 млн авіаквитків.

Загалом лоукостер інвестує близько $3 млрд і розмістить до 30 нових літаків Boeing MAX.

Читайте також:
600 рейсів за 75 напрямками: у Ryanair розкрили плани щодо відновлення польотів із УкраїниШара закінчилася: Ryanair більше не продаватиме квитки по €10

Джерело
Avianews
Теги
Ryanair
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь