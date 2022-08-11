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Шара закончилась: Ryanair больше не будет продавать билеты по €10

11 августа 2022, 15:25
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Шара закончилась: Ryanair больше не будет продавать билеты по €10
Источник: Depositphotos

Генеральный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири заявил, что эра дешевых билетов по €10 закончилась.

Причина — стремительный рост стоимости топлива. Средняя стоимость билетов вырастет примерно с €40 в прошлом году до €50 в течение следующих пяти лет.

— Нет сомнения, что на нижнем уровне рынка наши действительно дешевые рекламные тарифы – тарифы в евро, тарифы за €0,99, даже тарифы за €9,99. Я думаю, вы не увидите таких цен в течение следующих нескольких лет, — заявил О ‘Лири.

Он уверен, что люди продолжат летать самолетами, несмотря на рост стоимости жизни.

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Поскольку в последние десятилетия стоимость авиабилетов стала дешевле, количество рейсов увеличилось, все больше людей совершают короткие перелеты за границу.

Такие авиакомпании, как Ryanair, Easyjet, Vueling и Wizz Air были конкурентами в  предоставлении недорогих услуг.

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Источник
BBC
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