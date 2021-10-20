На протяжении недели социальные сети заполонили ролики, на которых люди массово поют отрывок из песни Батько наш Бандера. В основном это школьники.

Все началось 14 октября, когда в Украине отмечали важный государственный праздник — День защитников и защитниц. Тогда в TikTok начали появляться ролики, на которых под фонограму или самостоятельно группа людей поет слова: Батько наш — Бандера, Україна — мати. Ми за Україну будемо воювати.

В пророссийских СМИ начала появляться информация, что так группа школьников решила проучить свою учительницу, якобы та за пророссийскую позицию. Однако все оказалось совсем не так.

В прямом эфире телеканала NTA одна из девочек рассказала, что учительница наоборот поддерживала их и помогала воплотить идею, а то, что пишут в определенных СМИ, — ложь.

Ролик быстро набрал популярности и стал распространяться социальными сетями. Пользователи снимали свои видео где угодно. Дети пели в раздевалках, классах и уборных.

В качестве фонограммы используют хор мужских голосов, в частности — мужской ансамбль Пентархия.