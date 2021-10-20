На протяжении недели социальные сети заполонили ролики, на которых люди массово поют отрывок из песни Батько наш Бандера. В основном это школьники.
Все началось 14 октября, когда в Украине отмечали важный государственный праздник — День защитников и защитниц. Тогда в TikTok начали появляться ролики, на которых под фонограму или самостоятельно группа людей поет слова: Батько наш — Бандера, Україна — мати. Ми за Україну будемо воювати.
В пророссийских СМИ начала появляться информация, что так группа школьников решила проучить свою учительницу, якобы та за пророссийскую позицию. Однако все оказалось совсем не так.
В прямом эфире телеканала NTA одна из девочек рассказала, что учительница наоборот поддерживала их и помогала воплотить идею, а то, что пишут в определенных СМИ, — ложь.
Ролик быстро набрал популярности и стал распространяться социальными сетями. Пользователи снимали свои видео где угодно. Дети пели в раздевалках, классах и уборных.
#батьконашбандера pic.twitter.com/4DvBLMeezF
— EverydayInUa (@EverydayInUa) October 13, 2021
@otaman_mediaНовий хіт українського тіктоку. Ватники вже палають! Батько Бандера????????✊#батьконашбандера #батько #бандера #бандерагерой #бандерівці #україна #українськамова #соловїна #кримцеукраїна #вата #ватан #ватапалає #тренд #тренды #реки #рекомендации #україна #рекомендації #українанеросія #тікток♬ оригінальний звук — otaman_media
@solidarna_molodБатько наш Бандера!♬ оригінальний звук — Віталій Басара
В качестве фонограммы используют хор мужских голосов, в частности — мужской ансамбль Пентархия.
- Никогда не слышала эту песню. Нагуглила после школьного флешмоба. Лайк вам, ребята!
- Мощная песня, спасибо!
- Второй день уже напеваю.
- Спасибо за прекрасное исполнение песни.
- Стыдно, что не слышала раньше этой песни. Роскошное исполнение, — пишут в комментариях под видео в YouTube.