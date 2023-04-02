Космический аппарат Объединенных Арабских Эмиратов создал подробную карту Марса. Она показывает потрясающие геологические особенности планеты видимые из орбиты.

Карта с высоким разрешением может помочь ученым ответить на ряд насущных вопросов о красной планете, в том числе о том, как она стала сухой и с бесплодным ландшафтом.

На карте показаны полярные ледяные шапки, горы и давно недействующие вулканы, а также остатки древних рек, озер и долин, которые около 3,5 млрд лет назад были переполнены водой. Таким образом, карта может помочь планетологам лучше понять, как климат Марса изменился за миллиарды лет, в результате чего он стал таким, каким мы наблюдаем его сегодня.

Сейчас смотрят

— Мы планируем сделать нашу карту доступной для всей планеты как часть нового и более совершенного атласа Марса, над которым мы работаем, и после публикации он будет доступен как на английском, так и на арабском языках, — заявил руководитель группы и научный сотрудник Димитра Атри.

Карта Марса была создана группой ученых во главе с Нью-Йоркским университетом Абу-Даби и Центром космических наук Объединенных Арабских Эмиратов. Исследователи использовали данные, собранные с орбиты вокруг Марса миссией Emirates Mars Mission (EMM), также известной как Hope или Al-Amal.

Чтобы создать карту, ученые взяли более 3 тыс. наблюдений из EXI, сделанных в течение одного марсианского года.