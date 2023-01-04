Apple планирует выпустить бюджетные наушники AirPods Lite

Компания Apple готовит новые наушники AirPods Lite. Они будут дешевле других ее моделей и смогут конкурировать с другими более бюджетными брендами.

В настоящее время Apple продает четыре разные модели AirPods, начиная от AirPods второго поколения и заканчивая продвинутыми AirPods Max. По словам аналитика Джеффа Пу из Haitong Intl Tech Research, сейчас компания работает над новым вариантом беспроводных наушников.

Несмотря на то, что это довольно успешные аксессуары, Джефф утверждает, что спрос на AirPods упадет к 2023 году. В частности, ожидается, что поставки AirPods упадут с 73 млн единиц в 2022 году до 63 млн в 2023 году.

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На данный момент неясно, что именно представляют собой AirPods Lite и какие функции они будут иметь, но Пу описывает их как продукт с более низкой ценой, чтобы конкурировать с наушниками других производителей.