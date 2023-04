SpaceX отменила первый полет в космос самой большой ракеты Starship. Взлет был запланирован на 17 апреля в 16:00 по киевскому времени с космодрома Бока-Чика в Техасе.

— Отказ от сегодняшней попытки летных испытаний. Команда работает над следующей доступной возможностью, — сообщили в SpaceX.

Standing down from today’s flight test attempt; team is working towards next available opportunity

По словам Илона Маска, Starship не удалось запустить из-за проблем с клапаном.

— Клапан давления, похоже, замерз, поэтому, если он не заработает в ближайшее время, запуск сегодня не состоится, — написал глава SpaceX.

A pressurant valve appears to be frozen, so unless it starts operating soon, no launch today

— Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2023