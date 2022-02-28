Сервис с контентом для взрослых OnlyFans запретил моделям из России и Беларуси регистрироваться на сайте и выводить заработанные деньги.

Так, теперь желающие продать свои пикантные фото из стран-агрессоров не смогут принимать новых подписчиков, и даже получить уже заработанные деньги. Стоит отметить, что OnlyFans — это сервис со штаб-квартирой в Великобритании, и он является одним из самых больших на рынке продажи эротики и контента для взрослых.

Многие модели активно ищут альтернативу сайту, так как это было их единственным источником заработка.

Многие крупные сервисы, соцсети и сайты уже выразили свою поддержку Украине, активно блокируя пропаганду российских СМИ и публичных личностей. К примеру, так поступила компания Meta — изменения коснулись пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp.

Так, теперь на страницах пропагандистов войны появились метки, они не смогут запускать рекламу и монетизировать контент. Администрация сервисов будет активно проверять информацию касаемо войны, не допуская неправдивую информацию.

Даже популярный медиасервис Megogo для просмотра видео и ТВ удалил все российские фильмы. Так что теперь творчество оккупантов будет недоступным на просторах сервиса.