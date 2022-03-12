Гражданский тревожный чемоданчик — минимальный набор одежды, предметов гигиены, медикаментов, инструментов, предметов самообороны и продуктов питания для максимально быстрой эвакуации из опасной зоны.

Лучше всего собирать вещи в рюкзак. Это будет удобнее, если придется продолжать эвакуацию пешком, а не ехать на автомобиле.

Вес в рюкзаке лучше распределять равномерно. Складывайте вещи так, чтобы можно было легко найти то, что вам нужно.

Набор вещей первой необходимости