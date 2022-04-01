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Это не эльфы, это русские солдаты: как в сети шутят об оккупантах

1 апреля 2022, 10:19
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Это не эльфы, это русские солдаты: как в сети шутят об оккупантах

Сегодня, 1 апреля, во всем мире отмечают День смеха или День дурака. В эту дату принято шутить над своими близкими, друзьями, выдумывая разнообразные приколы.

Несмотря на полномасштабную войну, которую 24 февраля РФ начала против Украины, наш народ не теряет оптимизма и в каждом действии, в каждом поступке российского оккупанта находит что-нибудь смешное. И такого, поверьте, немало.

То их 12 раз подряд разбили наши ВСУ в Чернобаевке, то они делают окопы в самой опасной точке Чернобыля — Рыжем лесу. Что по этому поводу думают пользователи сети — далее в материале.

Обговаривают и поступки российских солдат относительно Рыжего леса, называя их самоубийцами, которые подняли радиоактивную пыль.

Ранее мы уже публиковали мемы, в которых сеть шутила над российскими оккупантами. Стоит отметить, чо без юмора нельзя и даже в такое тяжелое время ему стоит находить место.

Теги
Війна в Україні , Чорнобаївка , Чернобыль
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