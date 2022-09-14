Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник рассказал подробности о новых услугах в сервисе Дія, а также о будущих возможностях, которые ожидают украинцев.
— Хочу отметить, что сейчас в разработке услуга оформления разрешения на вывоз ребенка заграницу. Это комплексная работа, поскольку она предусматривает нормативные изменения, идут переговоры с депутатами, а также ведется тесное сотрудничество с Миньюстом, — заявил Мстислав.
Эксперт добавил, что среди будущих услуг облигации станут доступными в ближайшие недели.
— Это поддержка армии и экономики Украины, но мало кто знает, что это и как пользоваться. Наша цель — исправить это, — считает Мстислав.
Также ведутся работы касаемо растаможки авто через Дія — это заметно упростит процедуру. Нужно будет подать заявку, оплатить, и уже на границе только показать документы.
Баник также рассказал, как перевод документов в Дія поможет украинцам.
— Миллионы наших соотечественников пользуются сервисом за границей — у них действительно принимают эти документы и во время пересечения границы, во время оформления социальной помощи, и других сервисов. В этом случае английский язык просто необходим. Кроме того, в Польше есть свое приложение, и документы из Дія можно перекинуть на местный сервис.
На днях в Дія анонсировали использование цифровых документов для женитьбы. Эксперт также раскрыл подробности услуги.
— Первое, что я хочу сказать, чтобы успокоить — интеграции с Tinder не будет. ЗАГС наконец-то настроил обмен данными с Дія, чтобы украинцы могли использовать цифровой документ. Теперь не нужно носить с собой бумажный аналог. Напомню, что это касается не только женитьбы, но и свидетельства о рождении ребенка и так далее. В будущем также появится аналогичная возможность и развода, — добавил Мстислав.