Илон Маск раскритиковал мессенджер Signal на фоне споров сервиса с Telegram. Миллиардер усомнился в безопасности Signal.

Известно, что Маск раньше защищал Signal, сравнивая его защиту с надежностью Telegram от Павла Дурова. Однако теперь миллиардер раскритиковал руководство Signal, заявив, что в сервисе есть уязвимости, которые так и не были устранены.

There are known vulnerabilities with Signal that are not being addressed. Seems odd …

Все началось со слов Павла Дурова о ненадежном шифровании Signal — он заявил, что власти США потратили $3 млн для создания этой технологии для мессенджера. Бизнесмен отметил, что Signal — плохой выбор для защиты личных данных во время общения.

В 2021 году Маск поддержал Signal за его защиту конфиденциальности, но после недавней общей критики сервиса он изменил свою позицию. Сам миллиардер не уточнил, о каких уязвимостях идет речь, но на слова Илона отреагировала президент Signal Мередит Уиттакер. Она расписала более подробно о системе шифрования в мессенджере и о том, что надежность сервиса можно проверить.

Hi, hello, we don’t have evidence of extant vulnerabilities, and haven’t been notified of anything. We follow responsible disclosure practices, and closely monitor security@signal.org + respond & fix any valid issues quickly. So if you do have more info hit us up! But beyond… https://t.co/IbXREWVaPL

— Meredith Whittaker (@mer__edith) May 7, 2024