Повседневная суета, дела, люди отвлекают, поэтому не всегда есть время доделать пост до конца. На этот случай в Instagram создали интересную функцию, с помощью которой можно сохранить черновик. Так, на любом этапе оформления публикации в соцсети можно прерваться, закрыть программу, а затем продолжить действия в любой удобный момент. Но как удалить черновик Reels в Instagram, если он больше не нужен — читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое Reels в Instagram

Reels — это формат видеороликов в Instagram, продолжительностью до одной минуты. Они динамичные, создаются с наложением музыки или собственной озвучки и не пропадают через 24 часа, как всем известные Stories.

Они как и последние создаются в вертикальном формате, однако в отличие от Stories сохраняются в профиле пользователя в качестве публикации долгое время.

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Как управлять черновиками в Instagram

В Instagram можно создавать посты, сохранять их в черновиках, а затем просматривать эти публикации и редактировать их, а также удалять ненужные или неактуальные видео и фото, объединенные в формате Reels.

Итак, чтобы создать и сохранить черновик публикации в Instagram, нужно запустить приложение и в нижней части дисплея на панели нажать значок “+”. После этого необходимо снять или загрузить фото или видео. На этом этапе соцсеть дает возможность наложить различные фильтры, добавить подпись, ваше местонахождение и прочее.

После этого из вкладки редактирования или публикации можно вернуться обратно. Для этого просто нажмите стрелочку в верхнем левом углу дисплея. Приложение высветит вам сообщение с предупреждением о выходе и предложением сохранить неопубликованный Reels. Это действие просто нужно подтвердить с помощью нажатия пункта Сохранить черновик.

Просматривать сохраненные публикации в Instagram также довольно просто. Сначала коснитесь значка “+” в нижней части экрана приложения — и они отобразятся внизу экрана в области Черновики.

По умолчанию в этом разделе приложение показывает только четыре неопубликованных поста. Если необходимо просмотреть больше сохраненных публикаций, нажмите на кнопку-ссылку Настройки.

В случае необходимости продолжить редактирование, выберите черновик, который вас интересует, и нажмите кнопку Изменить. Она расположена под миниатюрой в левом верхнем углу.

Как удалить черновик Reels в Instagram: инструкция для Android

Как мы уже выяснили, каждый раз, когда вы хотите прервать редактирование снимка или видео в Instagram, соцсеть предлагает сохранить текущий результат в черновик. Однако иногда до публикации сохраненного и необнародованного поста руки так и не доходят, поэтому он становится неактуальным.

А ненужные недоделанные Reels из-за того, что они занимают место на накопителе устройства, настоятельно советуют удалять. Итак, как удалить черновик Reels в Instagram для Android — читайте дальше.

Шаг 1. Запустите приложение

Заходим из приложения в Галерею. Там видим надпись Управление и выбираем этот раздел.

Шаг 2. Нажмите значок в верхней части экрана.

В галерее мы видим все сохраненные снимки. Нажимаем Изменить или Управлять.

Шаг 3. Выберите черновики, которые нужно удалить.

На этом этапе необходимо выбрать те из Reels, которые нам не нужны.

Шаг 4. Подтвердите удаление

Приложение спросит, сбросить ли выделенные снимки. На что просто нужно подтвердить действие.

Как удалить черновик Reels в Instagram: инструкция для iPhone

Удаление черновика Reels в Instagram для iPhone выглядит следующим образом. Во-первых, нужно в приложении нажать значок в верхней части экрана. После этого справа от пункта Черновики выбрать Управлять.

Далее следует щелкнуть Редактировать в правом верхнем углу экрана и выбрать черновики, от которых нужно избавиться.

Финальным действием удаления черновика Reels в Instagram является нажатие кнопки Отклонить в нижней части экрана.

Кстати, ранее Факты ICTV публиковали пошаговую инструкцию, как сделать репост сториз в Instagram.