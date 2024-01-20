Повседневная суета, дела, люди отвлекают, поэтому не всегда есть время доделать пост до конца. На этот случай в Instagram создали интересную функцию, с помощью которой можно сохранить черновик. Так, на любом этапе оформления публикации в соцсети можно прерваться, закрыть программу, а затем продолжить действия в любой удобный момент. Но как удалить черновик Reels в Instagram, если он больше не нужен — читайте в материале Фактов ICTV.
Что такое Reels в Instagram
Reels — это формат видеороликов в Instagram, продолжительностью до одной минуты. Они динамичные, создаются с наложением музыки или собственной озвучки и не пропадают через 24 часа, как всем известные Stories.
Они как и последние создаются в вертикальном формате, однако в отличие от Stories сохраняются в профиле пользователя в качестве публикации долгое время.
Как управлять черновиками в Instagram
В Instagram можно создавать посты, сохранять их в черновиках, а затем просматривать эти публикации и редактировать их, а также удалять ненужные или неактуальные видео и фото, объединенные в формате Reels.
Итак, чтобы создать и сохранить черновик публикации в Instagram, нужно запустить приложение и в нижней части дисплея на панели нажать значок “+”. После этого необходимо снять или загрузить фото или видео. На этом этапе соцсеть дает возможность наложить различные фильтры, добавить подпись, ваше местонахождение и прочее.
После этого из вкладки редактирования или публикации можно вернуться обратно. Для этого просто нажмите стрелочку в верхнем левом углу дисплея. Приложение высветит вам сообщение с предупреждением о выходе и предложением сохранить неопубликованный Reels. Это действие просто нужно подтвердить с помощью нажатия пункта Сохранить черновик.
Просматривать сохраненные публикации в Instagram также довольно просто. Сначала коснитесь значка “+” в нижней части экрана приложения — и они отобразятся внизу экрана в области Черновики.
По умолчанию в этом разделе приложение показывает только четыре неопубликованных поста. Если необходимо просмотреть больше сохраненных публикаций, нажмите на кнопку-ссылку Настройки.
В случае необходимости продолжить редактирование, выберите черновик, который вас интересует, и нажмите кнопку Изменить. Она расположена под миниатюрой в левом верхнем углу.
Как удалить черновик Reels в Instagram: инструкция для Android
Как мы уже выяснили, каждый раз, когда вы хотите прервать редактирование снимка или видео в Instagram, соцсеть предлагает сохранить текущий результат в черновик. Однако иногда до публикации сохраненного и необнародованного поста руки так и не доходят, поэтому он становится неактуальным.
А ненужные недоделанные Reels из-за того, что они занимают место на накопителе устройства, настоятельно советуют удалять. Итак, как удалить черновик Reels в Instagram для Android — читайте дальше.
- Шаг 1. Запустите приложение
Заходим из приложения в Галерею. Там видим надпись Управление и выбираем этот раздел.
- Шаг 2. Нажмите значок в верхней части экрана.
В галерее мы видим все сохраненные снимки. Нажимаем Изменить или Управлять.
- Шаг 3. Выберите черновики, которые нужно удалить.
На этом этапе необходимо выбрать те из Reels, которые нам не нужны.
- Шаг 4. Подтвердите удаление
Приложение спросит, сбросить ли выделенные снимки. На что просто нужно подтвердить действие.
Как удалить черновик Reels в Instagram: инструкция для iPhone
Удаление черновика Reels в Instagram для iPhone выглядит следующим образом. Во-первых, нужно в приложении нажать значок в верхней части экрана. После этого справа от пункта Черновики выбрать Управлять.
Далее следует щелкнуть Редактировать в правом верхнем углу экрана и выбрать черновики, от которых нужно избавиться.
Финальным действием удаления черновика Reels в Instagram является нажатие кнопки Отклонить в нижней части экрана.
Кстати, ранее Факты ICTV публиковали пошаговую инструкцию, как сделать репост сториз в Instagram.