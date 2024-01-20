Як видалити чернетку Reels в Instagram

Повсякденна метушня, справи, люди іноді відволікають, тож не завжди є час доробити пост до кінця. На цей випадок в Instagram створили цікаву функцію, за допомогою якої можна зберегти чернетку. Тож на будь-якому етапі написання публікації у соцмережі можна перерватися, закрити програму, а після цього продовжити відповідні дії в будь-який зручний момент. Але як потім видалити чернетку Reels в Instagram – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке Reels в Instagram

Reels – це формат відеороликів в Instagram, тривалістю до однієї хвилини. Вони динамічні, створюються з накладенням музики або власної озвучки та не зникають за 24 години, як усім відомі Stories.

Вони, як і останні, створюються у вертикальному форматі, проте, на відмінну від Stories, зберігаються у профілі користувача як публікація довгий час.

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Як керувати чернетками в Instagram

В Instagram можна створити пости, зберігати їх у чернетках, а потім переглядати ці публікації та редагувати їх, а також видаляти непотрібні або неактуальні відео та фото, об’єднанні у форматі Reels.

Отже, щоб створити та зберегти чернетку публікації в Instagram, потрібно запустити застосунок у нижній частині дисплея на панелі натиснути значок “+”. Після цього варто зняти або завантажити фото чи відео. На цьому етапі соцмережа дає можливість накласти різні фільтри, додати підпис, ваше місцеперебування тощо.

Після цього з вкладки редагування або публікації можна повернутися назад. Для цього просто натисніть стрілочку у верхньому лівому кутку дисплея. Застосунок висвітить вам повідомлення з попередженням про вихід та пропозицією зберегти неопублікований Reels. Цю дію просто потрібно підтвердити за допомогою натискання пункту Зберегти чернетку.

Переглядати збережені публікації в Instagram також досить просто. Торкніться значка “+” у нижній частині екрана програми і вони відобразяться внизу екрана в області Чернетки.

Стандартно у цьому розділі застосунок показує лише чотири неопубліковані пости. Якщо необхідно переглянути більше збережених публікацій, натисніть на кнопку-посилання Налаштування.

У разі потреби продовжити редагування виберіть чернетку, яка вас цікавить, і натисніть кнопку Змінити. Вона розташована під мініатюрою у лівому верхньому кутку.

Як видалити чернетку Reels в Instagram: інструкція для Android

Як ми вже з’ясували, щоразу, коли ви хочете перервати редагування знімка або відео в Instagram, соцмережа пропонує зберегти поточний результат у чернетку. Однак інколи до публікації збереженого та неоприлюдненого поста руки так і не доходять, тож він стає неактуальним.

А непотрібні недороблені Reels через те, що вони займають певний об’єм на накопичувачі пристрою, настійно радять видаляти. Тож як видалити чернетку Reels в Instagram для Android – читайте далі.

Крок 1. Запустіть застосунок

Заходимо із застосунку в Галерею. Там бачимо напис Управління та обираємо цей розділ.

Крок 2. Натисніть значок у верхній частині екрана.

У галереї ми бачимо всі збережені знімки. Натискаємо “Змінити” або “Керувати”.

Крок 3. Виберіть чернетки, які потрібно видалити.

На цьому етапі необхідно обрати ті з Reels, які нам не потрібні.

Крок 4. Підтвердьте видалення

Застосунок запитає, чи скинути вибрані знімки. На це просто потрібно підтвердити дію.

Як видалити чернетку Reels в Instagram: інструкція для iPhone

Видалення чернетки Reels в Instagram для iPhone відбувається так. По-перше, потрібно у застосунку натиснути значок у верхній частині екрана. Після цього праворуч від пункту Чернетки обрати Керувати.

Далі варто клацнути Редагувати у правому верхньому кутку екрана та обрати чернетки, яких потрібно позбутися.

Фінальною дією видалення чернетки Reels в Instagram є натискання кнопки Відхилити у нижній частині екрана.

До речі, раніше Факти ICTV публікували покрокову інструкцію, як зробити репост сториз в Instagram.