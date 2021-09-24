Популярный мессенджер Viber для многих украинцев стал удобным способом для ежедневного общения. Интерфейс приложения делает этот процесс максимально простым и быстрым. Обычно мессенджер используют на телефоне, однако для большего удобства и безопасности его можно установить и на компьютере. Так вы всегда будете оставаться на связи.

Факты ICTV подготовили пошаговую инструкцию, как установить Viber на компьютер в несколько кликов.

Как загрузить Viber на компьютер

Для этого нужно открыть официальный сайт www.viber.com в браузере и нажать на кнопку Загрузить.

Здесь надо выбрать, на какую операционную систему вы хотите загрузить программу. Это можно сделать на Windows, Mac или Linux.

Загрузка длится приблизительно 40 секунд. После этого Viber можно найти на рабочем столе или в папке Загрузки на вашем компьютере.

Как установить Viber на компьютере

После того, как вы откроете файл на компьютере, на рабочем столе появится окно с алгоритмом действий, которые необходимо выполнить.

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На этом этапе вам понадобится ваш смартфон с приложением. Для установки нужно открыть мобильную версию приложения и навести камеру телефона на QR-код.

Телефон автоматически просканирует его и откроет приложение с запросом на активацию еще на одном устройстве.

После того, как вы нажмете Разрешить, на экране компьютера появится запрос на синхронизацию журналов ваших чатов. Этот процесс будет длиться примерно 15 секунд.

Готово, программа полностью синхронизировалась с мобильным приложением. Теперь вы можете использовать этот мессенджер на компьютере.