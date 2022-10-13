Повербанк — это современный портативный аккумулятор. С его помощью можно заряжать смартфоны, ноутбуки и другие приборы.

Удобство поверов в том, что их можно брать с собой в поход или пользоваться, когда нет электричества. Особенно сейчас, когда в украинских домах случаются перепады со светом, портативный аккумулятор — очень полезная вещь.

Что нельзя делать с повербанком и как правильно им пользоваться, чтобы аккумулятор прослужил дольше — смотрите далее в материале.

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Повербанк: как пользоваться

Современные внешние аккумуляторы отличаются емкостью батареи, дизайном и мощностью. Сегодня каждый может найти себе портативный аккумулятор на свой вкус и кошелек.

Чтобы повер прослужил вам дольше, после покупки зарядите устройство по максимуму. Каждый повер имеет индикатор, указывающий на уровень заряда. Чтобы устройство работало максимально долго, зарядите его полностью.

Также, первые несколько раз разряжайте аккумулятор полностью. Выполните два-три цикла полной зарядки/разрядки — так повербанк наберет свою максимальную емкость.

Однако в дальнейшем не следует разряжать внешний аккумулятор до 0%. Дело в том, что современные батареи, которыми комплектуют аккумуляторы, не требуют этого. Если вы будете постоянно разряжать его до 0% — это сократит срок службы повера.

Заряжайте аккумулятор, когда он имеет еще 10-20% заряда.

— Если хотите, чтобы аккумулятор служил вам дольше, не следует хранить полностью заряженный (как и полностью разряженный) аккумулятор. Это очень вредно, кроме того, это существенно сокращает срок службы повера.

Что нельзя делать с повербанком

Как и любое другое устройство, внешние аккумуляторы не любят чрезмерной жары или холода. Поэтому нельзя хранить устройство на солнце или носить открытым на улице зимой.

При сильном давлении температуры батарея начнет плохо заряжаться или вообще не будет работать.

Также повер не любит перегревания. Если во время зарядки аккумулятор стал очень горячим, лучше снимите его с зарядного устройства и оставьте повер остыть.

Не заряжайте внешний аккумулятор неоригинальными зарядками. Если повербанк рекомендуют заряжать током силой 2 А, пользуйтесь зарядным устройством, которое дает 2 А.

Зарядные устройства могут быть разными, однако не стоит пренебрегать требованиями производителей. Несовместимость зарядки с повербанком может привести к проблемам с зарядкой портативного аккумулятора или вообще выведет его из строя.

Рекомендовано использовать продукцию известных брендов и покупать ее в официальных торговых точках.

Типичный совет — пользуйтесь поверами осторожно. Не бросайте, не бейте и не садитесь на аккумуляторы, также следует избегать воды или избыточной влаги. Повербанк — один из электронных приборов, который не будет работать после воды, огня или падений.

Как правильно заряжать телефон от повербанка

Чтобы повербанк не испортил аккумулятор вашего смартфона, следует правильно его заряжать: