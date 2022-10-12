Во время войны телефон — незаменимый девайс. С его помощью можно узнать последние новости и постоянно быть на связи с родными. Поэтому телефон должен быть постоянно заряжен.

Вражеские ракетные обстрелы вызывают серьезные перебои электроэнергии, поэтому зарядить свой девайс привычным способом не всегда возможно.

Как зарядить телефон без электроэнергии — смотрите в материале Фактов ICTV.

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Заряжаем телефон без света — действенные способы

Power bank

Это самый простой и быстрый способ зарядить гаджет.

Не зря украинцам рекомендуют держать павербанк всегда заряженным, ведь именно он спасет вас в случае отключения света.

Если у вас нет собственного павербанка, обязательно купите. Павербанки бывают разные, поэтому во время покупки обращайте внимание на выносливость, мощность и емкость.

Не забывайте, что павербанки имеют минимальный саморазряд батареи, поэтому выбирайте аккумулятор с запасом в 20-30%. Стоит отметить, чем больше емкость батареи – тем больше вес и размер устройства.

Ноутбук

Не очень надежный, однако действенный способ подзарядить свой смартфон. Если дома есть заряженный ноутбук и кабель USB, то зарядить гаджет можно довольно просто.

Подключите телефон к ноутбуку с помощью шнура. Телефон будет заряжаться медленно, однако на важнейшие действия заряда должно хватить.

Единственный минус — пользоваться ноутбуком вы не сможете, ведь он тоже быстро разрядится.

Автомобиль

Автомобильные зарядки имеет каждый владелец авто. Если у вас или ваших знакомых/соседей есть машина, попросите зарядить телефон.

Этого хватит, чтобы вы несколько часов были на связи.

Колонка

Этот способ не обеспечит телефон длительным зарядом, однако его хватит для телефонного разговора или выхода в интернет.

Если вы имеете мощную заряженную колонку, подсоедините к ней телефон с помощью кабеля.

Генератор, аккумулятор или бесперебойный источник питания

Источник бесперебойного питания – это автоматическое устройство, что позволяет присоединенному к нему оборудованию некоторое время работать от аккумуляторов при отключении электроэнергии.

Для зарядки телефона или компьютера можно использовать резервные ИБП, их часто используются для бесперебойной работы персональных компьютеров. Напряжение в них проходит транзитом.

Генератор для квартиры — это специальный портативный прибор, к которому можно подключать любые бытовые приборы в случае отключения света.

Если у вас дома есть один из этих приборов, вы можете подсоединить свой девайс и зарядить телефон.

Как не стоит заряжать телефон

На просторах интернета можно встретить множество лайфхаков, которые советуют заряжать свои девайсы от солнца, натирания батареи или от лимона.

Однако такие народные методы опасны для вашего телефона. Лучше подождать, пока включат электроэнергию, чем потом покупать новый смартфон или заменять батарею.

Как сохранить заряд на телефоне

Если выключили свет, а телефон вот-вот разрядится: